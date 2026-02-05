暗網毒市創始人 賣毒逾億美元 台大學霸林睿庠 美判刑30年、沒收33億

台大資管系畢業生林睿庠在暗網販賣毒品，美國法院昨重判30年徒刑，並沒收33億元不法資產。（取自調查局網站）

二十四歲台大資管系畢業生林睿庠，因在暗網創立並經營大型毒品交易平台「無痕市場（Incognito Market）」，美國紐約南區聯邦法院昨重判他三十年有期徒刑，並沒收逾一億美元的不法資產。聯邦法官柯琳．麥克馬洪宣判時痛批，這是她職涯二十七年半以來「見過最嚴重的毒品犯罪」，該平台不僅促成逾億美元毒品交易，至少造成一人因服用含芬太尼的假藥身亡。

化名法老 毒品交易超過64萬筆

美國司法部新聞稿指出，化名「法老（Pharaoh）」的林睿庠，早在二〇二〇年就讀台大期間，便利用其資安與程式開發專長，參與創立「無痕市場」。該平台運作模式類電商，具備品牌推廣、廣告、客服及第三方代管系統，提供賣家販售各類毒品及大量含有芬太尼成分的偽造處方藥。

該平台自二〇二〇年至前年三月平台關閉為止，共促成超過六十四萬筆毒品交易，使用者高達四十萬人。

美法官：所見最嚴重毒品犯罪

林睿庠前年五月休假過境紐約甘迺迪機場，遭到美國聯邦調查局與國土安全部逮捕，林原本以為透過門羅幣等加密貨幣與混幣技術能掩蓋行蹤，仍被美國執法單位透過大數據分析鎖定身分。

判決指出，林男販售的毒品及假藥釀成命案，且犯罪規模龐大，加重判處三十年徒刑；林男出獄後須接受五年監管，其獲利的一億零五百零四萬美元（約折合台幣三十三億元）資產將全數沒入；台灣方面，台北地檢署已分案調查林睿庠相關洗錢管道，並對其發布通緝，查扣他在台逾台幣二億元資產。

