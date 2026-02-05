國共智庫論壇達15項「共同意見」 陸委會：勿配合統戰 政府不會接受

率團訪問中國的國民黨副主席蕭旭岑（左），昨在北京人民大會堂會見中國全國政協主席王滬寧。（國民黨提供）

國共智庫論壇達成十五項「共同意見」，中國全國政協主席王滬寧昨也接見國民黨副主席蕭旭岑。陸委會主委邱垂正表示，國民黨不要配合中共統戰，國共達成的「共同意見」，內容盡是譴責政府阻礙兩岸交流、阻饒中國觀光客，完全倒果為因，「政府不會接受」。

內容盡是譴責政府阻礙兩岸交流

邱垂正表示，兩岸情勢和十年前國共論壇舉行時差別很大。二〇一九年「習五條」重新定義九二共識，認為九二共識是「兩岸同屬一中，共謀國家統一，統一在一國兩制台灣方案上」。從那時起，一中原則、九二共識、一國兩制，就成為中共「三位一體」對台政策，裡面絕對沒有中華民國生存空間。

邱垂正批評，兩制台灣方案是「消滅中華民國、併吞台灣」的方案，國民黨還答應中共堅持九二共識、反對台獨的政治前提。還和共產黨舉辦國共智庫論壇，陸委會對此深表遺憾。

倒果為因 真正製造障礙是中國

邱垂正說，國共達成的「共同意見」，內容盡是譴責政府阻礙兩岸交流、阻饒中國觀光客，完全是倒果為因，政府不會接受。許多國外智庫跟陸委會交流，對方常問「中國軍機艦擾台、極限施壓，台灣為何還要跟中國談觀光客，你們難道沒有風險意識嗎？」真正製造兩岸交流障礙是中國，這是問題的本質，國民黨總是看不到風險及中國敵意，只會說中共有滿滿善意和誠意，代表中共統戰工作做得非常好。

國民黨則反批陸委會昧於現實，並強調「兩岸交流合作前瞻論壇」共同意見每一項都切實符合台灣民眾需求，陸委會放棄責任不與中國溝通，才是阻礙交流的絆腳石、破壞兩岸和平的麻煩製造者。

