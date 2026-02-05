為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國共智庫論壇達15項「共同意見」 陸委會：勿配合統戰 政府不會接受

    2026/02/05 05:30 記者陳鈺馥、施曉光／台北報導
    率團訪問中國的國民黨副主席蕭旭岑（左），昨在北京人民大會堂會見中國全國政協主席王滬寧。（國民黨提供）

    率團訪問中國的國民黨副主席蕭旭岑（左），昨在北京人民大會堂會見中國全國政協主席王滬寧。（國民黨提供）

    國共智庫論壇達成十五項「共同意見」，中國全國政協主席王滬寧昨也接見國民黨副主席蕭旭岑。陸委會主委邱垂正表示，國民黨不要配合中共統戰，國共達成的「共同意見」，內容盡是譴責政府阻礙兩岸交流、阻饒中國觀光客，完全倒果為因，「政府不會接受」。

    內容盡是譴責政府阻礙兩岸交流

    邱垂正表示，兩岸情勢和十年前國共論壇舉行時差別很大。二〇一九年「習五條」重新定義九二共識，認為九二共識是「兩岸同屬一中，共謀國家統一，統一在一國兩制台灣方案上」。從那時起，一中原則、九二共識、一國兩制，就成為中共「三位一體」對台政策，裡面絕對沒有中華民國生存空間。

    邱垂正批評，兩制台灣方案是「消滅中華民國、併吞台灣」的方案，國民黨還答應中共堅持九二共識、反對台獨的政治前提。還和共產黨舉辦國共智庫論壇，陸委會對此深表遺憾。

    倒果為因 真正製造障礙是中國

    邱垂正說，國共達成的「共同意見」，內容盡是譴責政府阻礙兩岸交流、阻饒中國觀光客，完全是倒果為因，政府不會接受。許多國外智庫跟陸委會交流，對方常問「中國軍機艦擾台、極限施壓，台灣為何還要跟中國談觀光客，你們難道沒有風險意識嗎？」真正製造兩岸交流障礙是中國，這是問題的本質，國民黨總是看不到風險及中國敵意，只會說中共有滿滿善意和誠意，代表中共統戰工作做得非常好。

    國民黨則反批陸委會昧於現實，並強調「兩岸交流合作前瞻論壇」共同意見每一項都切實符合台灣民眾需求，陸委會放棄責任不與中國溝通，才是阻礙交流的絆腳石、破壞兩岸和平的麻煩製造者。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播