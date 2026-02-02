為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    149元全鴨限時限量搶！ 雲林年貨大街7、8日斗南登場 130攤＋最高10萬現金

    2026/02/02 15:05 記者李文德／雲林報導
    第8屆雲林縣年貨大街2月7、8日將在斗南田徑場舉辦，多達130個店家設攤外，連兩天更有限時促銷活動。（記者李文德攝）

    第8屆雲林縣年貨大街2月7、8日將在斗南田徑場舉辦，多達130個店家設攤外，連兩天更有限時促銷活動。（記者李文德攝）

    迎接新春，第8屆雲林縣年貨大街2月7、8日將在斗南田徑場舉辦，多達130個店家設攤外，連兩天更有限時促銷活動，3斤重的土面番鴨限量販售，每隻僅以149元就可買得。縣府表示，活動更有擲筊拿獎金活動，最高可得10萬元現金，歡迎民眾一起來辦年貨。

    縣府建設處長廖政彥表示，每年年貨大街都吸引不少民眾前往採買，去年兩天更是吸引超過3萬人次造訪，因此今年度年貨大街更是邀請130家雲林在地業者設攤，分為「年貨區」及「小吃區」，讓民眾可採買春節用品同時，也能品嚐道地的雲林美食。

    廖政彥指出，為讓民眾在採買時感受到更多樂趣，今年推出多項活動，如擲筊擲好運活動，民眾持「擲筊券」在指定時間可報名參加，連續聖杯5次以上，將發送現金，5杯1000元、6杯2000元，最高16杯者可領到10萬元現金，此外更有摸彩活動，祭出豐富獎品讓民眾帶回家。

    廖政彥表示，今年更推出「888元馬上發超值限量禮盒」，包含手拿式行李箱、客製化馬年紅包袋、露營杯、年貨折價券、擲筊券，購買者更有專屬摸彩，可抽空氣清淨機、冰箱、43吋電視機等，將年節實用好物與滿滿好運一次帶回家。

    建設處表示，兩天活動更是有「限時限量搶購」，上午9點半台野畜產公司有限量149隻3斤重的土番全鴨，僅用149元就可以買到，下午2點有綜合滷味1組99元加1元多1件，還有鴨迷食品公司推出3包廣式烤鴨腿200元優惠，更有兩天各100盒的當日現烤烤鴨可用250元就能買到。

    縣長張麗善表示，年貨大街從以往50攤已擴大規模至130攤，足見民眾已對年貨大街非常期待，民眾屆時可到斗南田徑場採買。

    第8屆雲林縣年貨大街2月7、8日將在斗南田徑場舉辦，多達130個店家設攤外，連兩天更有限時促銷活動。（記者李文德攝）

    第8屆雲林縣年貨大街2月7、8日將在斗南田徑場舉辦，多達130個店家設攤外，連兩天更有限時促銷活動。（記者李文德攝）

    第8屆雲林縣年貨大街2月7、8日將在斗南田徑場舉辦，多達130個店家設攤外，連兩天更有限時促銷活動。（記者李文德攝）

    第8屆雲林縣年貨大街2月7、8日將在斗南田徑場舉辦，多達130個店家設攤外，連兩天更有限時促銷活動。（記者李文德攝）

    熱門推播