迎接全運會 「桃園巨蛋」戶外景觀改善斥資1.3億元

桃園巨蛋戶外景觀改善工程預計10月完工，圖為示意圖。（圖由工務局提供）

啟用逾32年的「桃園巨蛋」桃園市綜合體育館，正在進行大規模整修工程，其中，戶外景觀改善工程經費約1.3億元，去年10月由桃市府體育局核定細部設計，後續將由工務局代為施工，預計今年10月完工。

工務局表示，桃園巨蛋戶外設施老舊及景觀等問題，時常引發球迷與市民反映，桃市府評估場館整體環境確有升級迫切需求，戶外景觀改善工程於今（1）日開工，工程面積約1.4公頃，位置臨桃園區成功路二段、三民路及德育街側部分空間，除配合桃市府推動的桃園人本綠廊創新建置計畫同步進行周邊景觀整合，也將重新規劃整體育館外部空間，藉以改善桃園市立體育館周邊整體景觀。

請繼續往下閱讀...

工務局表示，工程涵蓋3大項目，包含成功路段及周邊景觀改善、中央廣場改造、3對3籃球場整建與周邊景觀提升，透過環狀景觀調整、步行空間優化、友善綠帶打造與開放式運動空間更新，不僅提升場館外部使用機能，也將串聯舊城區至虎頭山的綠色人本走廊。

工務局表示，工程預計今年10月完工，屆時體育館周邊將具備更完善的運動、活動與休憩空間，可吸引更多市民參與大型賽事與日常活動，並活化周邊人潮與商業發展，桃市府此次改善工程亦是迎接今年全民運動會的重要準備工作之一，期望以更完善及優質的設施迎接各縣市選手與觀眾到訪，讓桃園巨蛋以全新姿態迎接全運會。

桃園巨蛋戶外景觀改善工程入口廣場示意圖。（圖由工務局提供）

桃園巨蛋戶外景觀改善工程，將串連舊城區至虎頭山的綠色人本走廊，圖為示意圖。（圖由工務局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法