寫春聯、義診、發物資 恆春半島跨界傳愛弱勢

縣議員潘芳泉服務處發起送春聯活動。（記者蔡宗憲攝）

農曆春節將至，恆春半島近期因觀光市況較冷，基層弱勢族群生活備感艱辛。恆春天后宮結合恆春旅遊醫院醫療團隊進駐義診，結合在地書法家揮毫、物資發放與義剪，縣議員潘芳泉服務處也發起送春聯活動，希望讓鎮民在景氣寒冬中，不分長幼都能感受到濃濃的年味與溫情。

歷史悠久的恆春天后宮，連年與屏東明真慈善功德會合作，除了邀請多位知名書法家南下現場揮毫，更與恆春旅遊醫院合作。院長蔡昌宏親自帶著醫師團隊到場，提供中醫義診與健康諮詢；不少長輩領完春聯後，順道由醫師把脈診斷，直呼「拿到春聯又顧到身體，心頭真暖！」除了醫療服務，現場還安排了專業推拿與免費義剪。明真慈善功德會創會會長莊金隆、天后宮副總幹事游家銘等人，也在場穿梭協助發放愛心物資，並仔細登記後續待協助的個案資訊。

另一頭，縣議員潘芳泉服務處則是墨香四溢。在地知名書法老師葉端明、董一清、蘇喬炳等人悉數到場，吸引不少家長帶著小朋友到場體驗。潘芳泉表示，希望透過大手牽小手共同寫春聯的過程，讓孩子感受傳統節慶氣氛，更將這份「福氣」帶回家。

天后宮副總幹事游家銘感慨表示，恆春半島近年觀光業受大環境影響，市況顯得特別冷清，在地工作機會縮減，導致弱勢族群有增加趨勢。為此，今年特別準備超過500份春聯免費贈送，就是希望在景氣低迷之際，透過民間團體與醫療單位的聯手，讓弱勢家戶在身心健康與物資支援下，平安度過好年。

