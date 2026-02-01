為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    打造在地傳統年味 宜蘭市蘭城迎春過年街景點燈啟動

    2026/02/01 11:17 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭市「蘭城迎春．馬年福安」春節街景昨晚啟動點燈，火舞表演炒熱氣氛。（圖由宜蘭市公所提供）

    宜蘭市「蘭城迎春．馬年福安」春節街景昨晚啟動點燈，火舞表演炒熱氣氛。（圖由宜蘭市公所提供）

    宜蘭市「蘭城迎春．馬年福安」春節街景昨晚啟動點燈，燈飾將展至3月8日，活動期間假日安排市集及表演節目，讓大家感受宜蘭的傳統年味。

    「蘭城迎春．馬年福安」春節街景佈置，分別在宜蘭中山公園、宜蘭橋妝點城市街景，宜蘭市長陳美玲、市民代表會主席吳建基昨晚在宜蘭中山公園主持啟動儀式，代理縣長林茂盛也受邀出席，會場安排火舞表演、煙火秀，吸引上千人駐足觀賞。

    宜蘭市公所表示，主場地從宜蘭中山公園主燈區延伸到市民之森，以遊樂園為發想，打造成親子共遊場域，融入互動性設計，並邀宜蘭國小、中山國小、光復國小學生參與燈籠彩繪，以糖葫蘆造型串起彩繪燈籠，為街景布置增添童趣。

    即日起2月14日期間，假日的傍晚5點至晚間9點，穿插小型表演及市集，2月14日西洋情人節當天將推出「濃情蜜意、真情告白」互動遊戲，完成告白民眾，可獲限量小禮物「炫彩玫瑰」，燈飾預計展示到3月8日。

    市長陳美玲表示，新春將至，宜蘭市公所以「蘭城迎春．馬年福安」為主題，在宜蘭舊城張燈結綵，歡迎全國好朋友到宜蘭市賞燈、吃美食，體驗在地的濃濃年味。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛（左起）、市長陳美玲、市民代表會主席吳建基，為「蘭城迎春．馬年福安」點燈。（圖由宜蘭市公所提供）

    宜蘭縣代理縣長林茂盛（左起）、市長陳美玲、市民代表會主席吳建基，為「蘭城迎春．馬年福安」點燈。（圖由宜蘭市公所提供）

    宜蘭市春節街景燈飾將展至3月8日。（圖由宜蘭市公所提供）

    宜蘭市春節街景燈飾將展至3月8日。（圖由宜蘭市公所提供）

    活動主場地從宜蘭中山公園主燈區延伸到市民之森，打造成親子共遊場域。（圖由宜蘭市公所提供）

    活動主場地從宜蘭中山公園主燈區延伸到市民之森，打造成親子共遊場域。（圖由宜蘭市公所提供）

