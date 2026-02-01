為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春節連假新竹熱門景點車潮易湧現 縣府推替代道路紓堵

    2026/02/01 11:21 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣內灣風景區為重點旅遊勝地，農曆春節連續假期易有大量車潮湧入。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣內灣風景區為重點旅遊勝地，農曆春節連續假期易有大量車潮湧入。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣關西六福村主題樂園、內灣風景區、尖石溫泉區、北埔老街等風景遊憩區為重點旅遊勝地，農曆春節連續假期，易有大量車潮湧入台3線、118縣道等幹道，車流尖峰時段縣府除了派遣警力交通疏導外，同時也規劃了幾條替代道路。

    警察局根據歷次連續假期經驗判斷，每日上午10時至下午18時，轄內主要風景遊憩區易有大量車潮湧入，為避免交通壅塞，縣府規劃替代道路，呼籲開車民眾多利用替代道路，以免壅塞。

    其中，關西六福村從國道3號走118縣道、竹18線到六福村；北埔老街從台68線轉北興路走台3線到北埔老街。內灣和尖石風景區規劃替代道路為，關西方向從內灣120線、永豐橋口直走到十分寮路口右轉台3線；往竹東方向從內灣120線到永豐橋左轉，經水防道路、增昌橋、仁愛街或水防道路到台3線，或從內灣大橋走南坪古道，經水防道路、增昌橋、水防道路到台3線。

    縣府表示，連假期間內灣車潮眾多，民眾可將車停放於距離內灣約1.2公里外的防汛道路，在「不怕餐廳」後方，可免費停放300輛汽車；或將車停放於九讚頭火車站前廣場，再改搭乘內灣線小火車進入內灣老街遊玩。

    車流尖峰時段，新竹縣政府將派遣警力於台3線與120縣道路口等處進行交通疏導。（記者廖雪茹攝）

    車流尖峰時段，新竹縣政府將派遣警力於台3線與120縣道路口等處進行交通疏導。（記者廖雪茹攝）

    農曆春節連續假期，易有大量車潮湧入台3線等幹道。（記者廖雪茹攝）

    農曆春節連續假期，易有大量車潮湧入台3線等幹道。（記者廖雪茹攝）

    春節連假期間內灣車潮眾多，民眾可將車停放於九讚頭火車站前廣場，再改搭乘內灣線小火車進入內灣老街遊玩。（記者廖雪茹攝）

    春節連假期間內灣車潮眾多，民眾可將車停放於九讚頭火車站前廣場，再改搭乘內灣線小火車進入內灣老街遊玩。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣內灣商圈停車位示意圖。（新竹縣政府提供）

    新竹縣內灣商圈停車位示意圖。（新竹縣政府提供）

    新竹縣內灣、尖石風景區替代道路。（新竹縣政府提供）

    新竹縣內灣、尖石風景區替代道路。（新竹縣政府提供）

    新竹縣北埔老街替代道路。（新竹縣政府提供）

    新竹縣北埔老街替代道路。（新竹縣政府提供）

    關西六福村替代道路。（新竹縣政府提供）

    關西六福村替代道路。（新竹縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播