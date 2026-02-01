為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中國際航線已達26條 觀旅局打造中市成為國內外旅遊城市

    2026/02/01 11:11 記者歐素美／台中報導
    台中國際機場航線拓展成果亮眼，目前已開航及航空公司正式宣布即將開航的航線共達26條！（觀旅局提供）

    台中國際機場航線拓展成果亮眼，目前已開航及航空公司正式宣布即將開航的航線共達26條！（觀旅局提供）

    台中國際機場航線拓展成果亮眼，目前已開航及航空公司正式宣布即將開航的航線共達26條！航點涵蓋日本、韓國、越南、泰國、中國、香港及澳門等熱門市場，讓國際旅客「飛進台中」更加便利，也讓台中的天空愈來愈熱鬧。

    台中市觀光旅遊局長陳美秀表示，歷經三任市長、跨越多年努力推動的「台中海洋館」去年正式營運，是中台灣觀光發展的重要里程碑。海洋館不僅是中台灣第一座大型海洋展示教育場館，更是桃園至高雄之間唯一由政府興建的海洋館，填補區域觀光版圖，其中全國規模最大的水母主題展區，以夢幻療癒氛圍成為熱門打卡亮點，成功吸引親子家庭、年輕族群與外縣市旅客造訪，也同步帶動台中海線整體旅遊熱度，形成串聯周邊景點的全新漫遊路線。

    同樣位於海線的大安港媽祖文化園區，也在市府團隊積極推動下，高達30公尺的巨型媽祖雕像，透過公私協力與民間捐贈模式克服重重挑戰，順利推動工程，預計今年第3季完工。

    陳美秀指出，隨著城市建設與觀光能量逐年累積，台中已逐漸成為國際旅客造訪台灣的重要門戶，台中國際機場航線多達26條，航點涵蓋日本、韓國、越南、泰國、中國、香港及澳門等熱門市場，讓國際旅客「飛進台中」更加便利，也讓台中的天空愈來愈熱鬧，為城市帶來源源不絕的國際觀光動能。

    面對全球旅遊趨勢，台中市政府自2023年起率先接軌國際綠色旅遊管理系統，將永續理念落實到城市治理、景點經營與活動規劃中，讓永續不只是口號，而是融入旅遊日常，相關成果接連獲得國際肯定，連續兩年榮獲全球百大故事獎、永續旅遊推廣貢獻獎等榮耀，讓世界看見台中的轉變，也確立台中作為「世界綠色旅遊新標地」的城市定位。

    在市府觀光旅遊局長期穩健布局下，台中觀光城市品牌逐步成形，從重大觀光建設落地、海線觀光再升級，到國際航線拓展與永續旅遊接軌國際，成果持續累積、亮點不斷浮現，盼讓台中一步步走向世界舞台，成為國內外旅客心中「越來越好、越來越值得來」的旅遊城市。

    熱門推播