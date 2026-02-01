為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹縣推春節免費觀光公車 連假10天計程車費率加3成

    2026/02/01 11:05 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣政府鼓勵民眾搭乘大眾交通運輸工具走春出遊，4條觀光公車初三到初六免費搭乘，觀霧線和獅山線須持電子票證。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府鼓勵民眾搭乘大眾交通運輸工具走春出遊，4條觀光公車初三到初六免費搭乘，觀霧線和獅山線須持電子票證。（記者廖雪茹攝）

    農曆春節9天連假將至，新竹縣計程車費率自2月13日0時起至22日24時止（共10日），實施春節計程車運價「按原規定收費方式加收30%運價」；公有路邊停車格部分，除了2月16日（除夕）當天竹北市鄰市場車格仍維持收費，縣內公有路邊停車場16日到21日（初五）都暫停收費。

    交通處表示，為鼓勵鄉親搭乘大眾交通運輸工具走春出遊，縣府推出4條觀光公車，2月19日（初三）到22日（初六）免費搭乘。其中，縣觀光1號「高鐵新竹站—照門休閒農業區（九芎湖）」，行經義民廟、新埔宗祠客家文化博覽館、新農民市場等；觀光2號「高鐵新竹站—六福村主題遊樂園」，行經關西老街。

    台灣好行觀霧線「（觀光8號）高鐵新竹站–觀霧山莊」，行經竹東火車站、軟橋彩繪村、五峰清泉、雲山民宿、雪霸休閒農場、觀霧遊客中心等地；獅山線「（5700路）竹北火車站–獅山遊客中心」行經綠世界生態農場、膨風茶文物館、北埔老街、峨眉站-八仙橋等地，此2線持有電子票證搭乘可享春節免費優惠。

    另外，搭乘公路客運也有多項優惠，自2月13日0時起至22日24時止，88條國道客運路線優惠，票價平日優惠或原票價6折優惠；持電子票證搭乘國道客運、台鐵、高鐵，10小時內轉乘在地客運，享一段票或基本里程免費；經轉運站點之指定75條幸福巴士路線免費。

    停車格收費方面，自2月16日到21日，新竹縣公有路邊停車場均暫停收費，但竹北市鄰市場的部分路段，包括仁義市場、仁義路、華興一街、仁德街及仁孝街等，僅16日除夕當天仍維持收費，請民眾留意。

    新竹縣計程車費率自2月13日0時起至22日24時止（共10日），實施春節計程車運價「按原規定收費方式加收30%運價」。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣計程車費率自2月13日0時起至22日24時止（共10日），實施春節計程車運價「按原規定收費方式加收30%運價」。（記者廖雪茹攝）

    免費公車時間。（圖由新竹縣政府提供）

    免費公車時間。（圖由新竹縣政府提供）

    台灣好行優惠措施。（圖由新竹縣政府提供）

    台灣好行優惠措施。（圖由新竹縣政府提供）

    圖
    圖
