為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    佳里公園三期特色遊戲場啟用 打造全齡共融

    2026/02/01 10:15 記者王涵平／台南報導
    佳里公園三期特色公園漾漾遊戲區今日啟用，佳里國小學童體驗全新遊戲設施，啟用活動結合防災小劇場及新春書法寫春聯等多元互動內容。（市府提供）

    佳里公園三期特色公園漾漾遊戲區今日啟用，佳里國小學童體驗全新遊戲設施，啟用活動結合防災小劇場及新春書法寫春聯等多元互動內容。（市府提供）

    佳里公園三期特色公園漾漾遊戲區今日啟用，佳里國小學童體驗全新遊戲設施，啟用活動結合防災小劇場及新春書法寫春聯等多元互動內容，副市長姜淋煌表示，將文化、防災教育融入公共建設，落實兒少遊戲權及推動全齡共融休憩空間。

    佳里公園三期特色遊戲場工程總經費1560萬元，姜淋煌表示，佳里公園三期特色遊戲場設計兼顧創意與安全，重視兒童及家庭休憩空間的品質，遊戲場特別考量5至12歲學齡兒童的活動需求，同時兼顧不同年齡層使用者。活動結合防災教育的設計理念，讓孩子在遊戲中學習正確觀念，感謝中央與地方各界對預算及建設的支持。

    佳里公園三期漾漾遊戲區以「筆與稿紙」為核心設計意象，融入佳里鹽分地帶的文學文化特色，讓孩子在遊戲過程中自然接觸在地文化，實踐「讓文化走進生活」的理念，不僅提供遊憩功能，更兼具教育意義與文化傳承價值。主要提供5至12歲學齡兒童立體、多元的遊憩空間，並新設滑索設施，滿足較大年齡層兒童的大動作發展需求；同時串連體育公園一期、二期幼齡「甜甜、鹹鹹」遊戲區，結合周邊圖書館、親子館及老人文康中心，逐步形塑佳里區佳里公園全齡共融的休閒遊憩廊帶。

    南市消防局佳里分隊今日也在場進行消防宣導，透過寓教於樂的方式向學童傳遞防災觀念，並搭配新春書法寫春聯活動。

    佳里公園三期特色公園漾漾遊戲區今日啟用，佳里國小學童體驗全新遊戲設施。（市府提供）

    佳里公園三期特色公園漾漾遊戲區今日啟用，佳里國小學童體驗全新遊戲設施。（市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播