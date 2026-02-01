佳里公園三期特色遊戲場啟用 打造全齡共融

佳里公園三期特色公園漾漾遊戲區今日啟用，佳里國小學童體驗全新遊戲設施，啟用活動結合防災小劇場及新春書法寫春聯等多元互動內容。（市府提供）

佳里公園三期特色公園漾漾遊戲區今日啟用，佳里國小學童體驗全新遊戲設施，啟用活動結合防災小劇場及新春書法寫春聯等多元互動內容，副市長姜淋煌表示，將文化、防災教育融入公共建設，落實兒少遊戲權及推動全齡共融休憩空間。

佳里公園三期特色遊戲場工程總經費1560萬元，姜淋煌表示，佳里公園三期特色遊戲場設計兼顧創意與安全，重視兒童及家庭休憩空間的品質，遊戲場特別考量5至12歲學齡兒童的活動需求，同時兼顧不同年齡層使用者。活動結合防災教育的設計理念，讓孩子在遊戲中學習正確觀念，感謝中央與地方各界對預算及建設的支持。

佳里公園三期漾漾遊戲區以「筆與稿紙」為核心設計意象，融入佳里鹽分地帶的文學文化特色，讓孩子在遊戲過程中自然接觸在地文化，實踐「讓文化走進生活」的理念，不僅提供遊憩功能，更兼具教育意義與文化傳承價值。主要提供5至12歲學齡兒童立體、多元的遊憩空間，並新設滑索設施，滿足較大年齡層兒童的大動作發展需求；同時串連體育公園一期、二期幼齡「甜甜、鹹鹹」遊戲區，結合周邊圖書館、親子館及老人文康中心，逐步形塑佳里區佳里公園全齡共融的休閒遊憩廊帶。

南市消防局佳里分隊今日也在場進行消防宣導，透過寓教於樂的方式向學童傳遞防災觀念，並搭配新春書法寫春聯活動。

