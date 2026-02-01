「奶貓季」來了！遠觀、別摸（撿）牠 哺乳貓救援謹記4步驟

每年春夏兩季的交界，是貓咪發情、奶貓盛產的旺季，常會有很多小貓出生，又被稱為「奶貓季」。（記者李容萍攝）

記者李容萍／桃園專題報導

別因一時好意卻無意間害了小貓！每年春夏兩季的交界，是貓咪發情、奶貓盛產的旺季，常會有很多小貓出生，又被稱為「奶貓季」，桃園市政府動物保護處提醒，過往這期間街頭上常看到沒有貓媽媽帶的小貓四處遊蕩，或是不停發出細微叫聲，因母貓須外出覓食，建請民眾先遠觀、千萬別摸（撿）牠，在奶貓無立即危險前提下，謹記「遠處觀察、不要觸摸、尋求幫助、行有餘力」這4步驟。

動保處長王得吉指出，民眾在繁殖季節如見遊蕩奶貓數量劇增，即代表區域內貓隻未全數絕育，市府持續執行遊蕩動物TNVR（誘捕、絕育、施打疫苗、回置）政策，民眾若見皮毛骯髒、凌亂、眼口鼻有分泌物、肚子乾扁像泡水泡很久、或已有明影外傷等狀況，疑似被母貓拋棄的奶貓，應先遠處觀察2至5小時，看看小貓是否真的需要「救援」，並保持適當距離無須緊迫觀察，等待別處覓食的母貓回來帶走小貓，千萬不可以用手冒然移動及碰觸奶貓，因為母貓會拋棄沾染人類氣味的小貓且一旦離開母貓奶貓不易存活。

獸醫提醒，小貓存活率高低主要是倚靠母貓的餵養，在人工餵養下的小貓存活率很低，經確認為被母貓遺棄的小貓，可撥打24小時服務的1959動保專線或1999市民專線，動保處將在最短時間內派員到場救援；若發現的是幼貓、成貓，評估已達絕育的幼貓（4個月以上且體重達1.5公斤）及成貓，得藉由有無剪耳標識來介斷是否絕育過，若無剪耳或有發現外傷、生病、虛弱等，均可協助捕捉及救援。

王得吉說，凡設籍市民得向動保處申請免費借用誘捕貓籠，以落實公私協力，民眾捕捉、救援貓隻後，應符動保法，需先提供乾淨的食物、水和保暖衛寒，並儘速通知動保處接續處理；而「哺乳貓行政委託」協助照顧與送養在公共場所發現的哺乳期幼貓，補助經費為每隻2000元，對象為合法立案的動物保護團體、公會、協會、財團法人、特定寵物業者及具相關哺乳貓照護經驗1年以上的自然人。

桃市動保處統計，桃園市動物保護教育園區去年開放認養的812隻、認領養率98％，認養市轄公立收容犬貓需年滿18歲且攜帶證件（身分證或駕照）及飼養環境照片，貓咪因怕有墜樓風險會要求窗戶加裝防護網，認養時須開車前往且準備合適大小的寵物提籠、提袋或項圈、胸背、牽繩等，審核過程中詢問像是犬貓要定期施打疫苗、定期驅蟲等照顧犬貓須知。

桃園市動物保護教育園區去年開放認養812隻、認領養率98％。（記者李容萍攝）

