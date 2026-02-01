每3小時餵1次奶 桃園動保志工暖帶小奶貓到上班

桃園市動物保育協會執行長張雅婷帶著小奶貓到工作地點。（記者李容萍攝）

記者李容萍／桃園專題報導

桃園市動物保育協會於1997年1月成立，為桃園升格前第一個動物保育團體，協會由一群志工組成，平常都是各自上班，利用下班後的時間做志工，近年來每到春天的「奶貓季」，總是有一堆剛出生的小奶貓被救援，這些小生命都需要每3小時餵1次奶長大。志工們不敢掉以輕心，甚至帶小奶貓到上班據點，一路辛苦從餵奶到嚴格審核幫牠們找一個家，近10年來累計幫忙逾200隻小貓找到幸福的家。

桃園市動物保育協會執行長張雅婷和幾位志工近日合資經營智能洗頭青溪店，為幫毛孩尋找下一站幸福，順勢利用店內空間規劃奶貓中繼站，方便在工作之餘就近輪流餵養、照顧貓咪。

張雅婷表示，「尊重生命，愛護動物」是該會成立宗旨，每位志工當初因著1隻狗或1隻貓的機緣，也因著不忍不捨與感同身受的關懷，從此對動物保護許下一輩子的承諾，近幾年更覺得生命教育應該從小做起，連續五年來，志工們走進桃園的校園宣導生命教育，1年有近百場活動。

張雅婷提到，「以認養代替購買、以絕育代替撲殺」是協會重要使命，月前碰到協會1位非常愛護貓咪的愛媽突然驟逝，志工傷心之餘，輪流去餵養愛媽家的19隻貓咪，更是極力幫這些貓咪找家，努力兩個月，經過無數次的與認養人溝通，志工北中南親送，終於完成約3分之2的送養。

該會以前也有送養狗狗服務，考量現在多數住社區大樓送養不易，加上市府近年積極推廣動物的絕育，近幾年都改送養貓咪為主。

桃園市動物保育協會志工在奶貓中繼站輪流照顧小奶貓和成貓。（記者李容萍攝）

