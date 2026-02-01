為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南大內結合漫遊地圖推在地觀光 解鎖指定任務抽特色鑰匙圈

    2026/02/01 10:12 記者劉婉君／台南報導
    大內區公所自即日起推出「馬躍大內尋飽趣」走春活動，截至2月28日前，只要跟著「大內高手尋飽圖」與「美好大內漫遊地圖」到大內輕旅行，完成指定任務，就可參加抽獎，帶回限量、具有在地特色的鑰匙圈。（記者劉婉君攝）

    農曆春節9天連假，台南市大內區推廣在地文化與觀光特色，大內區公所即日起推出「馬躍大內尋飽趣」走春活動，截至2月28日前，只要跟著「大內高手尋飽圖」與「美好大內漫遊地圖」到大內輕旅行，完成指定任務，就可參加抽獎，帶回限量、具有在地特色的鑰匙圈。

    大內區長陳俊達表示，此次走春活動結合社區營造成果盤點與觀光漫遊概念，希望吸引民眾走進大內，認識地方產業、人文風景與自然環境，感受大內獨有的生活魅力。

    新推出的「大內高手尋飽圖」為去年社區營造歷程中的成果盤點，彙整在地特色店家、農產資源與生活據點，呈現大內日常飲食文化與地方能量；「美好大內漫遊地圖」串聯自然景觀、特色景點與巷弄路線，引導遊客深入探索大內多元且豐富的地方樣貌。

    今起至2月28日止，只要走訪地圖上的指定店家消費，或至地圖標示之景點旅遊拍照，並至「美好大內」臉書粉絲專頁完成按讚、留言及公開分享活動貼文，即可參加抽獎，把大內之美分享給更多人知道。獎品為限量的「大內特色鑰匙圈」，融入酪梨、十字繡及地方景點等多項大內意象元素，展現農產特色與生活文化，兼具紀念性與實用性。

    相關的紙本地圖可至大內區公所、大內區圖書館、南瀛天文館、過去珈琲、怡東農園餐廳及倚月觀荷民宿索取，或是至大內區公所官網、「美好大內」臉書粉專下載電子版地圖。

