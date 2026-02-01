週三前恐下探11度！氣象專家：另一波「很強」冷空氣週末再襲

今日至週二受冷氣團影響，北台偏冷，迎風面明顯降雨，其他地區白天轉涼、早晚冷。（資料照）

今（1日）受大陸冷氣團影響，各地區的平地最低氣溫約在12至14度之間，預估冷氣團將影響到週二（3日），短暫回暖空檔後，週五（6日）晚間起鋒面抵達，北台再變天，緊接者週末（7日）起另一波「很強」的冷空氣南下，冷空氣等級如何？各國模式模擬不確定性很大，應再觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至週二受冷氣團影響，北台偏冷，迎風面明顯降雨，其他地區白天轉涼、早晚冷，本島平地最低氣溫約降至11度，今、明兩天3000公尺以上高山有飄雪機率。今日各地區氣溫如下：北部11至16度、中部12至19度、南部13至25度、東部13至25度。

請繼續往下閱讀...

週二起先西後東、降雨停歇，天氣好轉，週三至週五（4-6日）冷氣團逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；不過入夜後輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫，民眾要留意冷暖交替變化及日夜溫差大的特徵。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，6日晚間起鋒面抵達，北台灣變天；7至9日另一波「很強」的冷空氣南下，會是什麼等級、何時最冷，各國模式模擬不確定性很大，應再觀察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法