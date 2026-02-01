為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    週三前恐下探11度！氣象專家：另一波「很強」冷空氣週末再襲

    2026/02/01 10:11 即時新聞／綜合報導
    今日至週二受冷氣團影響，北台偏冷，迎風面明顯降雨，其他地區白天轉涼、早晚冷。（資料照）

    今日至週二受冷氣團影響，北台偏冷，迎風面明顯降雨，其他地區白天轉涼、早晚冷。（資料照）

    今（1日）受大陸冷氣團影響，各地區的平地最低氣溫約在12至14度之間，預估冷氣團將影響到週二（3日），短暫回暖空檔後，週五（6日）晚間起鋒面抵達，北台再變天，緊接者週末（7日）起另一波「很強」的冷空氣南下，冷空氣等級如何？各國模式模擬不確定性很大，應再觀察。

    中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至週二受冷氣團影響，北台偏冷，迎風面明顯降雨，其他地區白天轉涼、早晚冷，本島平地最低氣溫約降至11度，今、明兩天3000公尺以上高山有飄雪機率。今日各地區氣溫如下：北部11至16度、中部12至19度、南部13至25度、東部13至25度。

    週二起先西後東、降雨停歇，天氣好轉，週三至週五（4-6日）冷氣團逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；不過入夜後輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫，民眾要留意冷暖交替變化及日夜溫差大的特徵。

    吳德榮表示，最新模式模擬顯示，6日晚間起鋒面抵達，北台灣變天；7至9日另一波「很強」的冷空氣南下，會是什麼等級、何時最冷，各國模式模擬不確定性很大，應再觀察。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播