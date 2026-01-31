為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    深化台日教育交流 高雄中山高中師生赴日訪KIOXIA

    2026/01/31 17:31 記者許麗娟／高雄報導
    台日兩校學生在日本三重大學教授立花義裕的帶領下，於御在所岳認識樹冰成因。（中山高中提供）

    高雄市立中山高中與日本三重縣立津高等學校兩校學生攜手進行專題研究，1月27至31日以SSH（SuperScienceHighSchool）學生研究為核心於日本進行交流，前往KIOXIA（鎧俠）半導體產業參訪與樹冰環境教育實地探究。

    中山高中校長林香吟曾擔任台灣國際教育旅行聯盟總召，這次帶領學生前往立津高校進行教育交流，並安排學生寄宿家庭體驗，台日學生此次以科學研究為主軸，進行專題探究成果發表與交流，並延伸至鄰近小學的服務學習活動，使國際交流更緊密連結學習歷程與探究能力的培養。

    中山高中指出，交流活動特別安排學生參訪日本重要半導體據點KIOXIA四日市工廠，實地認識日本半導體高度自動化的製程與產業運作模式；同時邀請日本國立三重大學地球環境學教授立花義裕，帶領學生前往御在所岳進行樹冰實地觀察與探究，透過現地學習，引導學生從產業與環境雙重視角，進一步了解氣候變遷、自然生態與產業發展關聯。

    參與交流的學生王貫合表示，透過半導體產業參訪，更具體理解日本半導體高度自動化製程與團隊合作的重要性；黃育崴說，在立花教授引導下進行樹冰觀察，讓他對氣候變遷的成因與環境議題有更深入的認識。

    中山高中與津高校學生參訪KIOXIA工廠，認識半導體產品製程。（中山高中提供）

    中山高中學生帶領日本新町國小學生進行科學實驗。（中山高中提供）

