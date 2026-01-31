為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎湖赤馬村長輩住宅失火 希望基金會千里送暖助

    2026/01/31 17:20 記者劉禹慶／澎湖報導
    希望基金會及各界，關懷西嶼赤馬祝融受災戶。（希望急難救助基金會提供）

    澎湖縣西嶼鄉赤馬村長輩住宅失火，結構受損，希望急難救助基金會捐助1萬元，由西嶼鄉長李添進、馬公市長黃健忠提案申請，基金會執行長葉萬教到場關懷，轉交慰助金。

    基金會捐助善款由台北印刷裝訂業者劉青風先生提供，長年關心離島弱勢個案，也是基金會固定捐助會員。葉萬教說明，此案經會員建議通報後，迅速啟動審查流程，期能提供實際支持。

    西嶼鄉長李添進說，赤馬村是傳統聚落，部分長者居所年久失修，火災發生後修繕困難，感謝基金會與各界協助，補上制度空窗。馬公市長黃健忠說，雖屬不同轄區，地方行政應互助，看到需要就應該出面關心與協調資源。

    西嶼鄉民代表李家萱1月26日到場探視，協調澎湖縣樸仔媽慈善會捐助1萬元、高雄市八德宮慈善會捐助3萬元；她再度代表八德宮，轉交第2筆3萬元善款，八德宮前後共捐助6萬元，李家萱協調民間善款累計達7萬元整，均用於災戶修繕及生活支應。

    關懷行動由西嶼鄉民代表李家萱陪同希望基金會執行長葉萬教，偕同西嶼鄉長李添進、馬公市長黃健忠，一起慰問、善款轉交，西嶼鄉民代表會副主席陳金女、赤馬村長蔡榮利也出席，西嶼分駐所員警送上生活物資箱。

    馬公市長黃健忠在李家萱代表引介下，關懷赤馬祝融受災戶。（希望急難救助基金會提供）

