    直擊迪化街年貨大街民眾巷尾違規吸菸 店家：沒看到取締

    2026/01/31 16:17 記者孫唯容／台北報導
    民眾坐在巷尾吸菸。（記者孫唯容攝）

    「2026年貨大街」今起至2月15日登場，台北市為打造無菸城市，擴大迪化街的禁菸範圍，從上午8時至凌晨0時為全面禁止吸菸，並在大稻埕碼頭5號水門設置臨時吸菸區，違者處2000元至1萬元罰鍰。不過根據記者直擊，在禁菸範圍內的迪化街一段72巷，不少民眾都聚集在巷尾吸菸，有人站在樹旁邊，有人坐在階梯上，直到民眾抽完菸，都沒有看到市府人員前往取締，而走到臨時吸菸區也沒看到有民眾抽菸。

    在地店家賴小姐表示，自己很討厭二手菸，禁煙是很好的政策，但是從上午到下午都能聞到菸味，也都沒有看到相關人員來取締。也有其他逛街民眾加入討論表示，自己光是從巷口走來就遇到四、五個人邊走邊抽煙，但是自己對於年貨大街的禁菸政策不了解，還以為是合法的。

    為解決巷弄二手菸害問題，商業處昨日在大稻埕碼頭5號水門旁廣場設立活動臨時吸菸區，現場以多棵植栽假社區吸煙區，記者到場觀察沒遇到有民眾前來吸菸，不過根據現場工作人員表示，一個小時約有10個人前來吸菸。

    今年禁菸範圍包含迪化街（南京西路至歸綏街路段）的道路、騎樓及人行道，民生西路（延平北路至環河北路路段）的騎樓及人行道，歸綏街（延平北路至環河北路路段）的騎樓、人行道及部分道路（人行道緣石往道路延伸2.5公尺內的範圍），東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路（含南京西路239巷）、北至民生西路所圍的平面區域（含區域內之道路、騎樓、人行道及廣場）。

