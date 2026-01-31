三鳳中街年貨大街開跑 陳其邁:天下第一街、多人情味

「高雄過好年」系列活動今由三鳳中街起跑，共計27處商圈參與。（記者王榮祥攝）

高雄過好年系列活動今由三鳳中街年貨大街開跑。高雄市長陳其邁形容這是天下第一街、採買南北貨最佳地點，跟其他南北貨大街不同的，這裡更多人情味。

陳其邁同時公開感謝立委李昆澤、大力協助高雄向中央爭取城市美學計畫，過年後將斥資約2500萬元，全面改造三鳳中街。

陳其邁說，三鳳中街是高雄第一街，也是天下第一街，是採買南北貨最佳的地點，品質好、價錢公道且信譽保證，因為在這邊的店家都不會跑，誠信為他們最重要原則，所以大家可放心到三鳳中街採買就對了。

他進一步提到，三鳳中街跟其他南北貨大街不一樣，這裡有更多的人情味，市府這幾年也配合整個火車站的改造及整個商圈營造，打造三鳳中街成為採買年貨最好場域。

經發局說明，「高雄過好年」系列活動共計27處商圈參與，結合市集活動、消費優惠與節慶布置，邀請全國遊客與市民朋友於春節期間走訪高雄各地特色商圈，感受濃厚年節氛圍；今年「馬年開運小紅包」活動將於全市36處公有市場限量發放市府人氣馬年小紅包，從2月3日到2月14日，邀請市民朋友走進市場採買年貨、領紅包討吉利，迎接嶄新的馬年新春。

三鳳中街湧現採買年貨人潮。（記者王榮祥攝）

陳其邁形容三鳳中街是天下第一街，比其他南北貨大街更多人情味。（記者王榮祥攝）

陳其邁公開感謝立委李昆澤，年年為三鳳中街爭取許多改造經費。（記者王榮祥攝）

