為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    三鳳中街年貨大街開跑 陳其邁:天下第一街、多人情味

    2026/01/31 16:04 記者王榮祥／高雄報導
    「高雄過好年」系列活動今由三鳳中街起跑，共計27處商圈參與。（記者王榮祥攝）

    「高雄過好年」系列活動今由三鳳中街起跑，共計27處商圈參與。（記者王榮祥攝）

    高雄過好年系列活動今由三鳳中街年貨大街開跑。高雄市長陳其邁形容這是天下第一街、採買南北貨最佳地點，跟其他南北貨大街不同的，這裡更多人情味。

    陳其邁同時公開感謝立委李昆澤、大力協助高雄向中央爭取城市美學計畫，過年後將斥資約2500萬元，全面改造三鳳中街。

    陳其邁說，三鳳中街是高雄第一街，也是天下第一街，是採買南北貨最佳的地點，品質好、價錢公道且信譽保證，因為在這邊的店家都不會跑，誠信為他們最重要原則，所以大家可放心到三鳳中街採買就對了。

    他進一步提到，三鳳中街跟其他南北貨大街不一樣，這裡有更多的人情味，市府這幾年也配合整個火車站的改造及整個商圈營造，打造三鳳中街成為採買年貨最好場域。

    經發局說明，「高雄過好年」系列活動共計27處商圈參與，結合市集活動、消費優惠與節慶布置，邀請全國遊客與市民朋友於春節期間走訪高雄各地特色商圈，感受濃厚年節氛圍；今年「馬年開運小紅包」活動將於全市36處公有市場限量發放市府人氣馬年小紅包，從2月3日到2月14日，邀請市民朋友走進市場採買年貨、領紅包討吉利，迎接嶄新的馬年新春。

    三鳳中街湧現採買年貨人潮。（記者王榮祥攝）

    三鳳中街湧現採買年貨人潮。（記者王榮祥攝）

    陳其邁形容三鳳中街是天下第一街，比其他南北貨大街更多人情味。（記者王榮祥攝）

    陳其邁形容三鳳中街是天下第一街，比其他南北貨大街更多人情味。（記者王榮祥攝）

    陳其邁公開感謝立委李昆澤，年年為三鳳中街爭取許多改造經費。（記者王榮祥攝）

    陳其邁公開感謝立委李昆澤，年年為三鳳中街爭取許多改造經費。（記者王榮祥攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播