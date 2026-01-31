歷年首見！海龜冬季12月回小琉球產卵 海保署分析可能原因

歷年首見！海龜冬季12月回小琉球產卵。（海保署提供）

小琉球海龜產卵季通常為每年5月至9月，海保署記錄到11月，沒想到去（2025）年12月16日的冬季時段，竟有離開2年多的母龜返回小琉球「蛤板灣」棲地，截至今天裝設衛星發報器野放總共產下4窩卵，為歷年來首見，海保署研判跟海溫上升有關。

海保署分析，小琉球周邊海域近年12月的海水溫度平均高達25度，整體海域環境條件接近傳統繁殖季水準，研判可能提供母龜持續上岸築巢的適宜環境。海溫上升確實可能影響母龜上岸時間與繁殖周期，甚至造成繁殖時序延後或延長。

然而，海保署強調，單一個案尚不足以直接歸因於氣候變遷，仍須透過長期環境監測資料與跨年度繁殖紀錄，進行整體趨勢分析與科學驗證。

另一方面，小琉球近年持續推動夜間巡護、友善光害管理及卵窩保護措施，並在2024年完成產卵棲地「蛤板灣」周邊路燈更換與光源調整作業，有效降低夜間人為光害干擾，所以去年蛤板灣共記錄17窩卵窩，為小琉球卵窩數量最多的棲地。

海保署指出，小琉球去年3月至11月共紀錄5隻產卵母龜（其中2隻為新紀錄母龜），合計產下38窩卵，原以11月19日最後一筆產卵紀錄為界，沒想到2023年2月首次紀錄的母龜（TWOCA0605），於去年11月返回小琉球海域交配，12月16日登岸產卵，今天這次特別裝設衛星發報器野放，展開產後洄游路徑與覓食棲地追蹤。

海保署為海龜裝設衛星發報器後野放。（海保署提供）

