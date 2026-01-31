為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    回填鋪面挖開竟是營建廢棄物！頭份後庄社區污水工程品質遭質疑

    2026/01/31 16:23 記者蔡政珉／苗栗報導
    頭份市後庄里社區污水下水道用戶接管工程鋪面回填，竟出現營建廢棄物、鐵釘。（陳光軒提供）

    令人傻眼！苗栗縣頭份市後庄里一處社區之前進行污水下水道用戶接管工程，之後回填鋪面。不過，苗栗縣議員陳光軒今天下午指出，住戶反映1年多來回填的鋪面材質易碎裂，檢視破碎的污水管線回填鋪面更含有大量營建廢棄物，甚至有住戶車輛被鋪面中鐵釘刺中。苗縣府水利處回應，該工程為2009年開始進行的竹南頭份污水下水道BOT案，由民間機構聘請施工、監造及品安機構，縣府將請民間機構落實三級品管，另追溯提供回填混凝土材料的廠商及進行開挖釐清回填狀況。

    苗縣府水利處指出，竹南頭份污水下水道BOT案2009年與業者、簽約營運35年，分三期施作，目前已完成第三期計畫，正向中央爭取第四期計畫中，BOT案三級品管係由民間機構負責，縣府水利處每週會同履約管理機關不定點抽查，接獲反映後，回填鋪面有疑似塑膠、電線、成狀木頭非回填材料，縣府將調查混凝土供應廠商及要求民間廠商開挖，以釐清除表面層外，其餘回填層是否亦有混雜非允許的回填材料。水利處也說，2月3日將與社區管委會現地會勘。

    陳光軒表示，依住戶印象，工程完工後不久就感覺鋪面「不夠踏實」，經過一年多車輛頻繁進出後，鋪面迅速龜裂、破碎。他與住戶共同挖掘檢視，赫然發現回填材料中混有磁磚碎片、木塊、玻璃、塑膠袋、電線、膠條等大量營建廢棄物，水泥強度也明顯不足，幾乎「隨便一挖就是垃圾」。

    陳光軒批評，施工材料與工程品質明顯不符規定，質疑相關單位在施工、監造及驗收過程中究竟如何闖關。他強調，將要求相關單位深入調查，釐清是否涉及人謀不臧，甚至貪瀆、枉法等不法情事。

    頭份市後庄里社區污水下水道用戶接管工程鋪面回填，竟出現營建廢棄物、鐵釘。（陳光軒提供）

