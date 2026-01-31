01/31 各報重點新聞一覽

行政院提出的1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」遭在野黨多次封殺，昨在院會提案仍被否決，草案無法付委，民進黨舉牌表達不滿。（記者塗建榮攝）

民眾黨版軍購條例付委審查 卓揆：在野抄抄寫寫 不倫不類

行政院提出八年期上限一．二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，遭在野黨多次封殺，草案至今無法付委。民眾黨團另自提金額上限僅四〇〇〇億元、採「一年一審」並要求行政院專報的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，昨於立法院院會一讀付委，行政院版則形同被丟包。

住宅法修法三讀 社宅至少20%提供婚育宅

立法院昨三讀通過「住宅法部分條文修正案」，重點包含社會住宅應提供至少廿％比率，出租予新婚兩年內或育有未成年子女之婚育家庭；明定興辦社宅各年度計畫物件總量中，包租以達五十％為原則；要求內政部應建置全國統一的申請登記平台，並規範補助包租的金額不得低於代管二．五倍。

台美聯手 海上攔截黑市20億毒品 雜貨輪運毒1.3噸被逮 起訴9人

美國緝毒局（DEA）獲報一艘坦尚尼亞籍金昌隆號（KIM CHANG LONG）雜貨輪航向台灣，企圖運毒走私入台，提供情資給我方後，海巡署第五海巡隊PP-10096艇趕往東沙島南方海域成功攔截， 起獲市價逾廿億元的廿六點五公斤安非他命、一千兩百七十餘公斤愷他命毒品，逮捕船上兩名台籍、九名緬甸籍嫌犯，全數遭高雄地檢署聲押獲准，並於近日起訴。

狼醫續執業稱「不該錯1次就廢照」 石崇良說法惹議

台大醫院婦產部狼醫事件接連浮出檯面，監察院昨糾正台大醫院及衛福部，提案監委紀惠容、王幼玲指出，衛福部應明確規範終止專科醫師訓練要件，或轉換科別機制，避免涉案醫師持續執業。衛福部長石崇良回應，人都會犯錯，因一次犯錯就要廢除醫師執照，不符比例原則，應提供輔導，經評估後讓其恢復執業，以保障醫師執業自由。

立院三讀「中天條款」…訴訟終結前 中天可望復台

立法院會昨天在藍白聯手表決下，三讀通過衛星廣播電視法修正案，修法明定，遭主管機關駁回換照申請的電視台，在行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利；如原頻道已由其他電視台使用，主管機關應召集相關業者協調適當的補救措施，此條被外界視為「中天條款」，而修法通過後，中天有望「復台」。

衛廣法三讀 中天可重回52頻道

藍白提案修正《衛星廣播電視法》，明定主管機關駁回換照申請的衛星廣播電視事業，在行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利，立法院會30日三讀通過。意味著原在52頻道的中天新聞，關台5年後有望重回52台。中天電視台昨發聲明，強調這是台灣新聞自由的勝利，也是還中天公道的重大進展；但NCC表示，立法院通過的最終條文並無回溯條款，中天新聞台是2020年做出不予換照的裁決，因此不適用。

在台設第二總部 黃仁勳：有機會

輝達傳出將在北士科新洲美段的洲美國小預定地設立第二總部。創辦人暨執行長黃仁勳30日出席台灣分公司尾牙時回應說：「或許可能有機率」，強調目前輝達設計的晶片從只有GPU晶片，增加到7種，包括網通、交換器等，因此需要非常多的工程師。台北市長蔣萬安30日說，若輝達提出需求，市府一樣會給予協助。

立法院昨三讀通過「住宅法部分條文修正案」，出現全院立委贊成的難得景象。（記者塗建榮攝）

台美聯手在東沙島海域成功阻攔近1.3噸毒品入台。（記者黃佳琳攝）

