民眾黨版軍購條例付委審查 卓揆：在野抄抄寫寫 不倫不類

行政院提出八年期上限一．二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，遭在野黨多次封殺，草案至今無法付委。民眾黨團另自提金額上限僅四〇〇〇億元、採「一年一審」並要求行政院專報的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，昨於立法院院會一讀付委，行政院版則形同被丟包。

行政院版被丟包 藍營將自提版本

行政院長卓榮泰昨受訪時對此指出，國造潛艦海鯤號已試潛成功，在野黨卻提出不倫不類、抄抄寫寫的替代版，唯有通過政院完整的特別預算，才能籌組新世代強而有力的戰鬥部隊。

立法院院會昨處理報告事項議程時，民進黨團提議增列報告事項，即行政院提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，但表決時不敵藍白。院會隨後表決通過藍白提議的報告事項議程，其中包括民眾黨團版本的國防特別條例草案，隨後並順利付委，行政院版形同被丟包。

國民黨團總召傅崐萁也指出，黨團將會提出自家的修法版本。

民眾黨版對美軍購 僅國防部版1/3

民眾黨團版本國防特別條例草案，對美軍購金額僅「國防部」版本的三分之一。包含M109A7自走砲一二六七億元、海馬士多管火箭系統一二七六億元、反甲型無人機飛彈系統三四七億元，以及標槍飛彈一一八億元、拖式二B反裝甲飛彈一一一億元共五項軍購項目，外加八八一億快速提升戰力緊急採購預算，合計四〇〇〇億元，且不得排擠社福支出占比。

