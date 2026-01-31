台美聯手 海上攔截黑市20億毒品 雜貨輪運毒1.3噸被逮 起訴9人

台美聯手在東沙島海域成功阻攔近1.3噸毒品入台。（記者黃佳琳攝）

美國緝毒局（DEA）獲報一艘坦尚尼亞籍金昌隆號（KIM CHANG LONG）雜貨輪航向台灣，企圖運毒走私入台，提供情資給我方後，海巡署第五海巡隊PP-10096艇趕往東沙島南方海域成功攔截， 起獲市價逾廿億元的廿六點五公斤安非他命、一千兩百七十餘公斤愷他命毒品，逮捕船上兩名台籍、九名緬甸籍嫌犯，全數遭高雄地檢署聲押獲准，並於近日起訴。

美國緝毒局獲報 提供我方情資

行政院長卓榮泰昨天表彰有功單位及頒發加菜金，嘉勉海巡艦艇成為不法份子無法逾越的鋼鐵防線，對海巡一線戰力給予最高肯定。

同行的美國在台協會處長谷立言表示，台美為戰略夥伴，雙方具有足夠信賴與信任，這次查緝對家園的維護有極大幫助，而販運毒品非單一國家問題，而是國際問題，期許台美未來持續合作，美國也會持續協助台灣完成毒品查緝。

貨輪毒袋拋海 海巡聲爆彈震懾

海巡艦隊分署表示，海巡艇搭載專案小組於去年六月廿六日出海，在東沙島南方一百廿五浬（高雄港西南三百卅浬）處發現該雜貨輪，廣播要求停船受檢遭拒，該輪還以機械故障為由繞行，實則將毒品袋拋海企圖滅證。海巡艇多次強靠無效，擊發聲爆彈示警後強靠登檢，在艙內查獲五十三袋毒品，海面撈起五大袋毒品殘袋，經檢測清點，合計查獲二、三級毒品近一點三噸。

專案小組逮捕兩名台籍幹部及九名緬甸船員，連同運毒雜貨輪押返高雄港偵辦。

