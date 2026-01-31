為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    嘉義縣公車助返鄉 2月13日全路線免費搭乘

    2026/01/31 07:15 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣公車處表示，今年2月13日全路線免費搭乘。（嘉義縣政府提供）

    春節連假即將到來，嘉義縣公車處為服務在外工作、求學的嘉義鄉親返鄉團圓，舉辦「春節返鄉免費搭乘公車」活動，2月13日當天公車處營運班車全部路線及班次皆可免費搭乘，民眾不需要使用現金、電子票券或其他套票，可直接上車免費搭乘，歡迎民眾多加利用。

    嘉義縣公車處表示，因駕駛人力緊缺，免費公車服務僅限既有班次，無法再另行加開班車，熱門路線阿里山線提供台鐵嘉義站出發的10去10回班次，以及高鐵嘉義站出發的5去5回班次，每車搭載人數有限，欲搭乘民眾請提早候車，詳細時刻表可參考公車處官網資訊。

    嘉義縣公車處說，全家便利商店代售嘉義往阿里山、奮起湖等預售劃位票，已完成付款取得車票者，以及使用與其他機關合作發行的優惠套票，且乘車日期是2月13日者，當天「不能現場退款換取免費乘車優惠」，持有當日票券民眾請提早依票面說明辦理退票手續，若未退票，當天持劃位票者可優先上車。

    已預購全家劃位預售票的乘客，至2月13日23點59分止，可到全家機台印單據，連同完好票根至全家櫃台辦理退票，亦可寄回全網行銷公司退票。

