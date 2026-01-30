為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    半導體產業起飛 高雄高中職教師寒假研習備戰

    2026/01/30 11:30 記者許麗娟／高雄報導
    高雄市高中職半導體製程設備教師研習，讓教師們提升課程深度與廣度。（高雄市教育局提供）

    高雄市高中職半導體製程設備教師研習，讓教師們提升課程深度與廣度。（高雄市教育局提供）

    因應南台灣科技廊帶成形，為強化高中職教師對半導體產業與製程設備的實務理解，高雄市教育局於寒假期間舉行半導體製程設備教師研習，讓教師實地走進半導體實驗室、親身操作製程設備。

    這場高雄市高中職半導體製程設備教師研習由教育局主辦、三民高中承辦，並結合高雄科技大學專業資源，邀請高雄市高中職教師共14人參與實務導向研習，深化教師對半導體製程設備與產業現場的認知。

    高雄市教育局指出，半導體產業為國家重點發展產業，亦為高雄市南部半導體 S 廊帶的重要核心，高中職階段課程與產業趨勢緊密連結，為協助學生建立未來所需的專業基礎能力，銜接大學端與產業端資源，協助教師從教學設計走向設備實務，提升課程深度與廣度。

    本次研習以實地參訪與實務體驗國立高雄科技大學半導體工程系實驗室等為主軸，內容涵蓋半導體產業概況、製程原理、製程設備介紹及操作體驗等，並安排教師實際接觸半導體製程相關設備，透過大專端專業師資引導，讓教師能更具體掌握產業端設備運作與教學應用方向，強化未來課程規劃的實務基礎。

    高雄市教育局長吳立森表示，教育局持續規劃結合產業端與大專校院資源的教師增能研習，逐步建構高雄市半導體課程支持系統，協助教師發展更貼近產業需求的教學內容，以提升學生對科技產業的理解與學習動機，為高雄培育具備競爭力的科技人才。

    半導體製程設備教師研習，參訪與實務體驗高科大半導體工程系實驗室。（高雄市教育局提供）

    半導體製程設備教師研習，參訪與實務體驗高科大半導體工程系實驗室。（高雄市教育局提供）

    透過大專專業師資引導，讓高中職教師能更具體掌握產業端設備運作與教學應用方向。（高雄市教育局提供）

    透過大專專業師資引導，讓高中職教師能更具體掌握產業端設備運作與教學應用方向。（高雄市教育局提供）

