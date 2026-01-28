彰化市民注意！3/1起大型家具清運一律收費

彰化市大型家具清運從3月1日起實施收費。（清潔隊提供）

彰化市民注意了，市公所3月1日起將依彰化縣政府今年公告修正「彰化縣代清除處理廢棄物收費辦法」，增加家具清除處理費用，針對大型家具（含彈簧床）清運服務實施收費。公所清潔隊強調，以往單一個大型家具都是免費清運，但往後都將依單項個別收費，落實使用者付費。

依廢棄物清理法規定，廢棄物代清除費由地方主管機關彰化縣政府統一訂定，目前彰化縣已有16個鄉鎮市跟進，彰化市周邊鄰近鄉鎮如鹿港鎮、伸港鄉、芬園鄉等亦以該標準實施收費。

彰化市公所清潔隊指出，以往如彈簧床、衣櫃、桌子、椅子、沙發、床架等大型家具，只要是單一個物品，他們都免費清運，不過從3月1日起全部都要收費；例如雙人床400元、單人床200元、桌子一張200元、椅子一張100元、雙人床架400元、單人床架200元，沙發則依單人、雙人、3人或整組有不同收費，價格從200元至1400元不等，其他如冰箱、魚缸等都依長寬高來收費。

清潔隊強調，這次調整大型家具清運收費，係因應縣內各鄉鎮市一致收費標準，並非額外加重市民負擔，而是落實使用者付費原則，確保清潔資源得以合理運用，彰化市公所後續將持續透過官網、臉書及相關宣導管道，向市民清楚說明收費標準申請流程及注意事項，期盼市民共同配合，一起維護乾淨、健康、宜居美麗城市。

