    生活

    來新北景點走春送春聯 烏來瀑布遊客中心2/17起推2消費套票吸客

    2026/01/28 13:19 記者黃政嘉／新北報導
    2月1日至2月28日搭乘瑞芳區深澳鐵道自行車，並按讚追蹤官方臉書或IG，就送好運春聯。（圖由新北市觀旅局提供）

    農曆春節將到，新北市觀光旅遊局在多處風景區規劃系列迎春活動，包括2月1日起搭乘瑞芳區深澳鐵道自行車，並按讚追蹤官方臉書或IG，就送好運春聯，深澳鐵道自行車17日起還有春節限定的光雕隧道動畫登場；新店碧潭風景區2月7日辦「新春揮毫贈桃符」活動；烏來瀑布遊客中心2月17日至28日推出2種消費套票，購買套票可獲贈原住民手編幸運手鍊，觀旅局邀民眾來新北感受新春氛圍。

    觀旅局指出，瑞芳區深澳鐵道自行車率先展開迎春活動，自2月1日至28日止，凡搭乘深澳鐵道自行車，按讚、追蹤「深澳鐵道自行車」官方臉書粉專或IG，且發布限動標註@railbiketw，即可獲得1組「深澳好好運春聯」共4張，上面有設計可愛的吉祥物，為新的1年帶來滿滿好運與歡笑，而自行車途中經過的隧道，將有春節限定的光雕隧道動畫自2月17日起登場，有金元寶、炮竹等喜氣元素在隧道中流轉，為騎乘旅程增添滿滿年節氛圍。

    碧潭風景區2月7日下午1點半至4點半於碧潭吊橋東岸藍色帳篷區舉辦「新春揮毫贈桃符」活動，活動將邀請漢字書藝文化學會理事長林金豊現場揮毫，民眾可自由指定吉祥祝賀語，將充滿筆墨香與人情味的手寫春聯帶回家，活動當天追蹤、按讚「碧潭停車場」臉書粉專，還可參加投壺遊戲，有機會獲得精美小禮。

    觀旅局長楊宗珉表示，春聯不僅是1張紅紙，更承載著對家人、生活、未來的美好期盼，透過景區贈春聯活動，陪伴民眾迎接嶄新的丙午馬年，另也推薦民眾可到烏來地區走春，自2月17日至28日，烏來瀑布遊客中心推出2種消費套票組合，A套票為春節原住民美食套餐及雲仙纜車車票，B套票為春節原住民服裝體驗、馬告咖啡下午茶及雲仙纜車車票，購買套票可獲贈原住民手編幸運手鍊，相關春節活動資訊可關注新北市觀光旅遊網或新北旅客臉書粉專。

    2月1日至2月28日搭乘瑞芳區深澳鐵道自行車，並按讚追蹤官方臉書或IG，就送好運春聯。（圖由新北市觀旅局提供）

    2月17日至28日，烏來瀑布遊客中心推出2種消費套票組合，邀民眾披上原民服飾，與壯闊瀑布合影。（圖由新北市觀旅局提供）

    2月17日至28日，烏來瀑布遊客中心推出2種消費套票組合，邀民眾披上原民服飾，與壯闊瀑布合影。（圖由新北市觀旅局提供）

