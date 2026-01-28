為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    三鳳中街年貨祭將登場 建國三路1/31起多處交管

    2026/01/28 09:36 記者黃良傑／高雄報導
    高雄三鳳中街年貨祭登場，建國三路1/31起啟動交通管制。（資料照）

    高雄三鳳中街年貨祭登場，建國三路1/31起啟動交通管制。（資料照）

    農曆春節將至，高雄三鳳中街辦年貨過好年開跑了！為維護當地交通，警方自1月31日起，將在建國三路路段（自立路至中華三路）實施部分道路管制，前往採買年貨的民眾，務必配合警方交管與指揮，以避免塞車。

    三鳳中街訂於1月31日至2月16日舉辦「2026馬躍迎春年貨祭」年貨採購活動，31日開幕活動當天，自上午9時起至17時止，將在建國三路及三鳳中街口搭建舞台進行表演活動。

    有鑑於往年均吸引大批民眾共襄盛舉，三民第一警分局為確保人、車通行順暢與安全，活動期間，將結合主辦單位的規劃，疏導建國三路東西向（自立路至中華三路）周邊道路的人車，駕駛人於活動期間可利用九如二路、河北二路、河南二路等替代道路行駛。

    此外，三鳳中街年節特賣活動期間，請前往採購的駕駛人依停車告示牌前往停車場停車，同時建議多加利用大眾運輸交通工具前往；活動期間主辦單位規劃三鳳中街為行人徒步區，請民眾勿騎乘機車進入，以維護交通秩序及安全。

    三民第一分局將每日於三鳳中街周邊重要路口及時段，彈性編排制服警力維護交通順暢與安全，並規劃便衣員警執行防竊、防搶勤務。

