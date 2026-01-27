榮成紙業捐兩輛交通車 晨陽學園「雙喜臨門」同日啟程單車環島

晨陽學園校長陳蘭棣（右），從榮成紙業副總林呈祥手中接過鑰匙。（榮成紙業提供）

為關懷彰化青少年就學與生活照顧，彰化二林在地企業榮成紙業捐贈彰化晨陽學園兩台交通車，以作為學生通車、課程活動及校外學習之交通使用。今（27）日舉行捐贈儀式，學園學生受到鼓舞後，也揹起行囊、牽起單車，準備展開人生第一次的環島挑戰，現場充滿期待與感動。

晨陽學園是彰化縣重要的住宿型中介教育機構，專門陪伴中輟或高關懷青少年，透過生活教育與課程支持，幫助他們找回學習的節奏，然而，交通一直是學園的難題，無論是日常接送、戶外教學，還是參與社區活動，交通資源安排常受限制。

榮成紙業與旗下「榮成山與田教育基金會」得知後，決定伸出援手，捐贈兩台交通車給學園，今日舉行「交通車捐贈暨單車環島授旗儀式」，校方表示，過去交通資源有限，接送與課程安排常受限制，這次一次獲得兩輛交通車，對學園運作與學生安全是很大的幫助。

榮成紙業表示，企業長期深耕地方、關懷教育，始終相信「每個孩子都值得被好好接住」。象徵永續精神的企業吉祥物KuKu，也代表陪伴與指引，希望在孩子迷惘的人生階段，成為穩定而溫柔的力量。

現場也舉行「單車環島授旗儀式」，不少學員都是第一次挑戰環島，感到緊張跟興奮。校方表示，單車環島挑戰能幫助學生在團隊合作、體能訓練與自我突破的過程，逐步建立自信心與責任感，培養面對困難時堅持完成目標的能力。

榮成紙業與榮成山與田教育基金會，舉行「交通車捐贈暨單車環島授旗儀式」（榮成紙業提供）

彰化縣晨陽學園獲贈兩輛交通車。（晨陽學園提供）

