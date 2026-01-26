中市府春聯由天團玖壹壹執筆 指導老師大讚「被歌手耽誤的書法家」

今年台中市的家戶春聯由天團玖壹壹執筆。（記者蘇金鳳攝）

再過3週就是農曆新年，台中市政府今年邀請玖壹壹天團來為市府寫家戶春聯，主要春聯「馬上有錢」是由洋蔥執筆，另外還隱藏版的「超級馬利」由健志執筆，而春風則是寫「龍馬有春」；由於寫得相當好，市長盧秀燕相當讚嘆，而負責指導3人的書法家葉國居則表示，3人是被歌手耽誤的書法家。

去年台中市家戶版春聯是邀請方文山執筆，今年則邀請玖壹壹天團來執筆，市府今天召開記者會宣布，盧秀燕表示，她在去年玖壹壹演唱會前往探班，邀請玖壹壹來為家戶版的春聯執筆，3人都表示可以試試看，她當場好奇詢問，當初邀請3人寫春聯，是否以為她在開玩笑？健志則表示，就想就去寫，「反正也不會被採納」，因此便試試看，也很希望自己的寫春聯，能成為家戶張貼的春聯。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕並坦承，因為不曉得3人功力如何，因此特請市府參事、也是作家、書法家的葉國居來擔任指導教授，3人練了2個小時出手，豈料寫得相當不錯，葉國居則是讚揚是3人是被歌手耽誤的書法家。

盧秀燕表示，今年的家戶版的春聯為「馬上有錢」，是由洋蔥執筆，另外還有限量的隱藏版，由健志執筆的「超級馬利」，而春風則是寫「龍馬有春」；另外，還邀請去年度全國語文競賽寫字項目國小學生組特優得主林彥睿及黃彥翔，書寫「春」與「福」字。

盧秀燕還詢問3人，由於她有看到3人執筆是懸空，而不像時下年輕人拿毛筆好像在在拿原子筆，是否有練過，健志則表示，國小毛筆字是必上課，他還上過補習班；而對於自己所寫的春聯能成為家戶春聯，3人都表示「很榮幸」，春風還表示「足歹勢」。

市府表示，元月30日會市政大樓及陽明大樓舉辦傳統各地書法團體進行傳統春聯的揮毫，民眾前往排隊領取，而所有的春聯也將從30日起在新市政大樓的豐原服務中心索取，而盧秀燕發的小紅包及小紅包袋則是在春節期間發放。

台中市的家戶春聯由天團玖壹壹執筆。（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法