    新北環狀線北環段機廠施工現況曝光 宛如地下迷宮

    2026/01/26 09:16 記者賴筱桐／新北報導
    環狀線北環段北機廠的施工現況曝光，從高空俯瞰宛如一座地下迷宮。（圖由新北市捷運局提供）

    環狀線北環段北機廠的施工現況曝光，從高空俯瞰宛如一座地下迷宮。（圖由新北市捷運局提供）

    捷運環狀線南、北環段正在施工，串接大台北地區，新北市捷運工程局公開北環段北機廠的施工現況，只見地底下布滿「覆工板」，從高空俯瞰層層堆疊，宛如1座地下迷宮，照片曝光後，網友驚呼「簡直是神祕的地下世界」。

    新北市捷運局指出，北環段北機廠是台灣第1座結合公園的地下化捷運機廠，占地約3.47公頃，設有維修工廠、土木軌道廠、洗車廠、主變電站及行控中心等設施，開挖深度最深達22.32公尺、約7層樓高，土木結構預計2029年完工，接續交由機電系統進場施作，屆時地面將有全新的環保景觀公園供市民使用。

    捷運局表示，目前機廠基地已鋪設覆工板，行走在覆工板上，相當於行走在天花板上，當地下在施工，同時需要維持地上交通或人員行走，工程人員就會在地下的支撐結構上鋪設覆工板，覆工板可以承受人員、車輛甚至是施工機具在上面移動，走在覆工板上，難以想像下方是又高又寬的空間，但是從空拍的角度可見，簡直就像是走在地下世界的頂端。

    環狀線南、北環段採中運量捷運系統，以地下方式興建，路線全長20.66公里，其中新北市轄內8.21公里，總共設有18座車站，包含北環段12座、南環段6座，（不含Y6大坪林站），其中新北市轄內有7站。

    北環段完工後，民眾可在Y19新北產業園區站轉乘機場捷運、Y21徐匯中學站轉乘中和新蘆線、Y26士林站轉乘淡水信義線，以及Y29劍南路站轉乘文湖線。

    環狀線北環段施工中，基地鋪設覆工板，方便人員、車輛或機具移動。（圖由新北市捷運局提供）

    環狀線北環段施工中，基地鋪設覆工板，方便人員、車輛或機具移動。（圖由新北市捷運局提供）

    環狀線北環段施工中，其中北機廠是台灣第1座結合公園的地下化捷運機廠，未來上方會有大片綠地。（圖由新北市捷運局提供）

    環狀線北環段施工中，其中北機廠是台灣第1座結合公園的地下化捷運機廠，未來上方會有大片綠地。（圖由新北市捷運局提供）

