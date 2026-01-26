拿錯誤資訊批評對美軍購 劉書彬被美參議員當場洗臉：不用腦補

張育萌25日指出，民眾黨立委劉書彬（右二）在美國參議員蓋耶哥（左一）面前拿錯誤數字批評軍購，直接被蓋耶哥「當場洗臉」。（圖擷取自劉書彬臉書粉專）

美國聯邦參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）與資深國會幕僚在22日至24日訪問台灣，獲得總統賴清德接見，外交部長林佳龍23日設宴款待。台灣青年世代共好協會理事長張育萌25日在臉書發文指出，蓋耶哥訪台期間發生意外插曲，民眾黨立委劉書彬在蓋耶哥面前拿錯誤數字批評軍購，直接被蓋耶哥「當場洗臉」。

張育萌表示，蓋耶哥來自亞利桑那州，亞利桑那州是台積電投資重鎮，同時也長期提供台灣F-16飛行員訓練場域，蓋耶哥23日下午拜訪立院時，三黨均有派人參與，而民眾黨是派出劉書彬。蓋耶哥拜訪時主動感謝漢翔公司在亞利桑那州南部的投資佈局，也明確承諾返美後會盡快推動「台美避免雙重課稅」法案。

張育萌提到，等到劉書彬發言時，她一開口就是拿AIT處長谷立言「自由有其代價」的說法，對著蓋耶哥直接批評，聲稱「美國過去對台軍購中，有超過300億美元還沒完成交付，不小比例跟F-16V戰機有關」。隨後蓋耶哥當場「洗臉」劉書彬，回應她：「F-16V的延宕是因為引擎和供應鏈問題，不用自己腦補，幻想成是『台美關係鬆動』。」

張育萌解釋，台灣25項對美軍購中，有22項都完全正常執行，甚至進度超前，進度超前的例子就是海馬斯遠程精準火力打擊系統，原本2027年才能交貨，現在已經提早到今年。其他包括拖式飛彈、BLOCK 1B方陣快砲、M1A2T戰車，通通正常交貨，根本沒有「大規模延宕」的狀況。

張育萌指出，25項對美軍購中延宕的就3項，總金額48億，而非劉書彬聲稱的300億，而且這48億也不是「錢付了，貨不來」，實務上是我們先匯到美國的帳戶，等到美方交貨之後，我們才實際把錢付出去。張強調，真實狀況就是台灣購買66架F-16V戰機，今年起就可以看到飛抵台灣，目前南卡羅來納州生產的F-16V，全部都是要給台灣的。美國還罕見地要求產線加班，改成兩班制，一天工作20小時加速趕工。

張育萌質疑：「拜託，黃國昌惹惱美國就算了。劉書彬不是路人耶，她好歹也是政治系教授、德國科隆大學博士耶。結果，故意跑到美國參議員面前，不懂裝懂、故意渲染『300 億沒交貨』。短短幾句話就能激怒美國，也真是不容易。完全是橫跨太平洋的丟臉。」

最後張育萌則批評：「民眾黨這種貨色，還妄想代表台灣跟美國談判，沒給他們選上總統，真是不幸中的大幸。」

