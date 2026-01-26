為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    對岸「技術性推遲」國共論壇要國民黨拿出實質作為？ 蕭旭岑：胡說八道

    2026/01/26 09:39 記者林欣漢／台北報導
    國民黨副主席蕭旭岑（左）接受中廣「千秋萬事」節目主持人王淺秋（右）訪問。（中廣「千秋萬事」節目提供）

    「國共論壇」確切登場日期遲遲未定，傳出北京以2005年「連胡會」為例，具體建議國民黨拿出「實質作為」。國民黨副主席蕭旭岑今日接受專訪時表示，完全是胡說八道、亂編故事，會認真思考採取法律行動。從頭到尾都是編造的，不是事實，國民黨很快就會對外說明，到時候就知道誰在說謊。

    蕭旭岑指出，這是似是而非的謊言與認知作戰，意圖去塑造國民黨為了見中共國家主席習近平、為了訪中，去杯葛軍購預算，民眾黨主席黃國昌已經戳破民進黨政府的謊言，美國需要的是3000億美元的軍購，為何需要編列到1.25兆元的預算，這筆錢是怎麼灌水的？藍白不是為了擋軍購預算，是為了人民的血汗錢，因為軍購預算比例太誇張，在野要求嚴審。

    蕭旭岑表示，國民黨要訪中、智庫對接，乃至於黨主席鄭麗文是否會見到習近平，這些事情都跟軍購沒有任何關係，不用任何條件、門票，只要認同中華民國憲法是一中憲法，兩岸關係不是兩國關係，就能去訪問大陸，這個是常識。

    蕭旭岑說，從馬英九、連戰、洪秀柱到朱立倫，這麼多年來都去過了，哪一次跟軍購有關係？硬把軍購跟國民黨訪問大陸綁在一起，是非常惡意的連結，意圖影響今年的選舉，因此國民黨會認真思考採取法律動作。

