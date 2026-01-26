「五股開臺尊王」3/8徒步7.8公里斗南過爐 千桌流水席迎國姓公

最受矚目的「鎔金」儀式則因金價上漲，決議經理監事開會後再決定。（記者李文德攝）

一年一度的雲林縣民俗無形文化資產「五股開臺尊王過爐大典」，3月8日將從大埤鄉移駐斗南鎮靖興里紅壇。「中華五股尊王開臺協會」與值年爐主團隊召開籌備會議，決議此次過爐全程7.8公里將採徒步過爐，「鎔金」儀式則因金價上漲，決議經理監事開會後決定。爐主宋文傑表示，過爐當天全村將近兩百戶民眾將熱情招待信眾，歡迎跟著國姓公腳步「逗鬧熱」。

「五股開臺尊王」是「國姓公」鄭成功，原是鄭氏後代五兄弟供奉祖先鄭成功神像，之後因五房兄弟分居雲嘉5處，即長、次、參、肆、伍房股，改由五房兄弟輪流請回鎮宅恭拜一年，沿襲迄今已有百年歷史，橫跨雲林縣四湖鄉、崙背鄉、斗南鎮、虎尾鎮、大埤鄉與嘉義縣溪口鄉等五股13庄，今年將從次房股大埤豐田村過爐至參房股斗南靖興里。

中華五股尊王開臺協會理事長王萬來、值年爐主宋文傑、雲林縣議長黃凱、縣府文觀處長謝明璇、縣議員簡慈坊、王秋足等人出席今年度過爐籌備會議。

協會總幹事曾美玲指出，經會議決議，今年過爐路線全長約7.8公里，屆時將以徒步方式過爐，此外最受大家關注的3月6日點交儀式上，因其中「鎔金」，需將信徒捐獻金牌匯集，鎔成10兩重金條，但礙於目前金價高昂，捐獻金牌信眾減少，會先盤點近年來捐獻金牌數目，經過協會理監事開會，再決定是否鎔金。

宋文傑表示，靖興里睽違10年輪值，此次過爐路線更是相隔30年之久，3月8日上午七點從大埤豐田成功廟發炮起駕，預估中午12點30分抵達靖興里靖興宮，全里大約220戶信眾都已準備好迎接國姓公，此外當天預計有千桌流水席款待各房股信徒，歡迎各界信眾跟隨國姓公「逗鬧熱」。

協會理事長王萬來表示，五股開臺尊王過爐不僅是單純的宗教祭儀，更象徵著各房股、各庄頭之間百年來的責任傳承。將以最虔誠的心，準備好迎接國姓公聖駕；謝明璇表示，在地自主性參與走出來的力量，是民俗文化中最珍貴的資產，縣府將作為地方最堅實的後盾，在文化保存與活動支援上持續協助。

「五股開臺尊王過爐大典」，3月8日將從大埤鄉移駐斗南鎮靖興里紅壇。圖為去年過爐盛況。（記者李文德攝）

中華五股尊王開臺協會與值年爐主團隊召開籌備會議，決議今年過爐全程7.8公里將採徒步過爐，「鎔金」儀式則因金價上漲，決議經理監事開會後決定。（圖由縣府提供）

