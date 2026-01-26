為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    沿菊書店進駐篤行十村 成澎湖旅遊、文化象徵

    2026/01/26 09:25 記者劉禹慶／澎湖報導
    沿菊書店擊敗眾多競爭者，去年獲得全國百大文化基地殊榮。（圖由澎湖縣政府旅遊處提供）

    沿菊書店擊敗眾多競爭者，去年獲得全國百大文化基地殊榮。（圖由澎湖縣政府旅遊處提供）

    2021年沿菊書店應澎湖縣政府旅遊處之邀，進駐篤行十村，打造1處結合建築美學、文化生活與社會行動的基地，攜手為澎湖的藝文環境創造示範亮點，短短數年間，寫下一次次的驚嘆號。這樣由政府結合民間文化企業活化閒置空間的成功合作模式，清楚宣告了澎湖未來文化發展的可行方向。

    短短4年間，沿菊書店不但成為全國文化人嘖嘖稱奇的文化亮點、台灣遊客指名造訪的重要藝文空間，更在去年全國1000個文化團隊競爭中脫穎而出，入選文化部「全國百大文化基地」。事實上，書店成立未滿2年，便在文化部的全國實體書店獎勵評鑑中名列前茅，成為台灣備受肯定且具代表性的美麗書店與文化地標。

    沿菊書店以「澎湖人的藝文花園」自我期許，在過去4年辦理過8場大型藝文市集，每場參與人次皆逾萬人；舉辦講座超過200場、音樂會20場、文化走讀小旅行逾200場；每年銷售書籍近2000本，並深入30個社區，攜手推進地方創生行動。每年進入書店的顧客近8萬人次，書店會員更涵蓋台灣與澎湖各地民眾超過300人。

    去年文化部長李遠率領文化官員造訪沿菊書店，並參與澎湖蝦油辣椒與料理廚房的體驗，對澎湖深厚的文化底醞與沿菊成功的文化企業經營模式給予高度讚賞，沿菊書店的成功，雖在短時間內驚艷全國，但其背後實為團隊長達20年深耕澎湖文化的厚實累積。

    沿菊書店4年前進駐篤行十村，也成為澎湖旅遊及文化重鎮。（圖由澎湖縣政府旅遊處提供）

    沿菊書店4年前進駐篤行十村，也成為澎湖旅遊及文化重鎮。（圖由澎湖縣政府旅遊處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播