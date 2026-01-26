新北投入570萬元改善烏來偏鄉用水 強化供水韌性

新北市烏來區福山里的卡拉模基簡易自來水系統採用抗壓、耐震及韌性佳的HDPE水管。（新北市水利局提供）

新北市烏來區因地勢陡峭，部分聚落仍以簡易自來水系統取用山泉水，但枯水期會供水不穩，新北市水利局指出，為改善偏鄉用水環境，投入570萬元，推動忠治里及福山里卡拉模基地區的簡易自來水系統改善工程，現已完工並全面通水，有效提升121戶居民的供水穩定度，讓生活用水更有保障。

水利局指出，忠治里及福山里的卡拉模基地區原有簡易自來水系統，因取水設施老舊、蓄水量不足及管線年久失修，在颱風豪雨或枯水期間，常發生管線破損、水質混濁及供水不穩等情形，烏來區公所協助尋找較穩定且豐沛的水源，並設取水口及攔水堰，增設不鏽鋼蓄水塔，同時加裝排氣閥、排砂閥，更新輸水管線等設施，藉由提升蓄水與輸配水能力，強化整體供水韌性，以因應氣候變遷帶來的用水挑戰。

忠治里長黃忠信表示，金堰地區地勢較高，里民生活用水多仰賴簡易自來水系統，但因設備老舊、管線長期磨損，每逢豪雨濁度升高就容易停水，生活不便，在市府補助經費改善系統設備後，水質有明顯改善，水壓也更穩定。

福山里卡拉模基簡水系統管委會委員王龍興說，卡拉模基地區居民分散居住於山坡地，颱風期間常因管線破裂導致濁水流入蓄水池，影響用水，市府補助改善工程後，大幅提升居民用水的穩定度，也讓後續維護作業更加順利。

水利局長宋德仁指出，新北市幅員遼闊，城鄉與地理條件差異甚大，對於仍無法使用自來水的山區及偏遠地區，市府將持續透過補助方式，協助地方改善簡易自來水系統，滾動檢討各地用水需求。

新北市烏來區福山里的卡拉模基系統水源頭設置取水口及攔水堰。（新北市水利局提供）

新北市烏來區忠治里的簡易自來水系統新設3座10噸不銹鋼蓄水塔，讓居民用水更穩定。（新北市水利局提供）

新北市烏來區忠治里的簡易自來水管線，加裝排砂、排氣閥，排除管內空氣、防止負壓損壞及沉積泥砂。（新北市水利局提供）

