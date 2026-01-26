寵物醫療糾紛頻傳 新北設平台協助飼主、醫院溝通

新北市動保處攜手板橋區調解委員會，共同協助民眾處理寵物醫療糾紛案。（動保處提供）

為減少飼主與動物醫院間的醫療消費糾紛，新北市動物保護防疫處攜手板橋區調解委員會及新北市獸醫師公會，建構「寵物醫療糾紛溝通平台」，透過中立、專業的協調機制協助雙方釐清爭點。動保處長楊淑方表示，2025年轉介的7件案件全數成功和解，顯示溝通平台已成為化解寵物醫療爭議的重要管道。

楊淑方指出，隨著醫療技術進步，毛寶貝陪伴家人的時間日益延長，寵物醫療需求也隨之增加，相關糾紛時有所聞，常見爭議包括醫療收費認知落差、飼主對於動物醫院的照護流程產生疑義，以及針對獸醫師的治療決策的不滿意等。動保處透過與板橋區調解委員會及新北市獸醫師公會合作，借助公會獸醫師豐富的臨床經驗，提供中立且專業現場諮詢，三方共同處理寵物醫療糾紛申訴案件。2024年共轉介11件案件，其中8件成功完成調解；而在2025年合計調解7件案件，皆成功促成雙方達成共識並於現場和解。

楊淑方舉例，日前飼主廖先生因愛貓接受牙科手術，對術後費用產生疑義，與動物醫院溝通未果後提出申訴。經平台啟動三方協調機制，釐清手術實際執行情形，確認部分醫療項目因現場狀況調整，與術前明細不盡相同，雙方在充分溝通後達成共識，院方同意退還部分費用，順利化解誤會。

楊淑方表示，多數糾紛源於資訊不對稱與溝通不足，提醒飼主就醫時應與獸醫師充分討論醫療內容與費用，動物醫院也應清楚說明流程與收費細節，以降低爭議發生。若遇寵物醫療糾紛，民眾可循消費爭議調解流程，透過第三方機制協助解決，或洽動保處專線尋求諮詢。

寵物醫療糾紛相關流程可先於行政院消費者保護會線上申訴系統申請立案。（動保處提供）

