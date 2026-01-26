AI換臉、散佈性影像成家暴新工具 專家：數位性暴力創傷存龐大黑數

文山家和一站式服務中心社工督導林宗翰分析，肢體暴力仍為大宗，不過還有高壓控制以及數位性別暴力等案件，雖然數量較少，卻在近年漸成為關注項目。（記者蔡愷恆攝）

根據衛福部家庭暴力事件通報案件統計，台灣2025年上半年共有11萬5731件；其中台北市佔1萬3155件，去年文山家和一站式服務中心總計服務320案。文山家和一站式服務中心、現代婦女基金會社工督導林宗翰分析，肢體暴力仍為大宗，不過還有高壓控制以及數位性別暴力等案件，雖然數量較少，卻在近年漸漸成為關注項目。

隨著科技發展，數位性暴力成為新興且嚴峻的挑戰，包含利用網路脅迫、威脅，以及近年備受關注的AI換臉與散佈性私密影像等行為。林宗翰表示，這類案件的處置難度極高，主因在於網路資訊一旦散佈便覆水難收，使受害者陷入反覆被傷害的創傷循環中。

此外，數位性別暴力存在龐大黑數，受害者難以啟齒，由於涉及高度隱私與心理壓力，引發二度、三度創傷；另外，但加害者常利用「持有影像」這件事來脅迫或威脅被害人，導致被害人在恐懼中隱忍。

林宗翰解釋，在處理案件時，有時會遇到「高壓控管與隱蔽性暴力」，就是現代常討論的「PUA」。這類暴力不是直觀的肢體衝突，而是透過日常生活中微小且持續的控制，逐步演變成對伴侶或配偶的全面支配。由於這類案件光是「發現」就需要極長時間信任建立與觀察，公部門常因案件量大、人力有限而難以深度處理，因此更仰賴民間團體提供專業且長期的陪伴。

針對這些隱形議題，社工採取更為主動且細緻的辨識與介入策略。社工會高度留意雙方是否存在權力不對等，並從溝通的蛛絲馬跡中聽出異常跡象。即便個案初步看來沒有肢體暴力，社工也不會輕易結案，而是選擇延長接觸時間以觀察是否存在控管跡象。

此外，高齡化社會下，老老照顧導致暴力案件數量也突出，因照顧長者、失智症或身心障礙者壓力過大而引發的暴力衝突；照顧者或是被照顧者都可能是受攻擊的對象。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

