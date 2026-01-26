為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    萬潤科技「以運動做公益」 12年捐助家扶400萬元

    2026/01/26 08:57 記者蘇福男／高雄報導
    萬潤科技公司每年舉辦路跑、籃球賽事，將參賽報名費全額捐做公益，12年來已捐助家扶中心400萬元，以實際行動助貧。（北高雄家扶中心提供）

    萬潤科技公司每年舉辦路跑、籃球賽事，將參賽報名費全額捐做公益，12年來已捐助家扶中心400萬元，以實際行動助貧。（北高雄家扶中心提供）

    半導體與電子產業設備供應商萬潤科技公司，每年舉辦路跑、籃球賽事，將參賽報名費全額捐做公益，12年來已捐助家扶中心400萬元，以實際行動助貧，用愛的力量陪伴家扶孩童長大。

    總部設在南科高雄路竹園區的萬潤科技，2014年起長期捐款高雄、台南地區家扶中心，今年適逢公司成立30週年，舉辦「萬潤盃3x3公益籃球賽」，吸引354隊、逾1300名球員報名參賽，萬潤科技除比照往例將參賽報名費全額捐出，更由「公益信託萬潤慈善基金」加碼捐款，總計捐出130萬元，分別捐助北高雄、南台南、北台南及南台中等家扶中心、博幼基金會和世界和平會等6家社福團體。

    萬潤科技董事長盧鏡來表示，感謝客戶長期支持、肯定，萬潤科技去年榮獲台積電最佳供應商，並獲選為《天下雜誌》標竿企業家第20名，公司除推動運動公益，萬潤慈善基金也長期投入推動閱讀計畫、執行圓夢計畫、愛心中秋禮盒與愛心年菜捐贈等公益行動，關懷經濟清寒家庭，讓公益成為長期且深耕的行動。

    北高雄家扶中心主任吳瑞華表示，萬潤科技董事長盧鏡來全家人皆是家扶基金會長期認養人，透過萬潤科技的力量，讓更多人一起關注弱勢孩子在生活、學習面向的需求，捐款至各地家扶中心，以實際行動推動扶幼工作，持續行善之心令人感動。

