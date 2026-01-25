后里環保公園冬日花海開跑！神秘嬌客「黑天鵝」即將現身

后里環保公園將迎來神秘嬌客-黑天鵝。（中市府提供）

台中市后里環保公園種植約3,000平方公尺的黃波斯菊，最近陸續盛開，市府規劃再推出約5,000平方公尺的向日葵花海，預計2月中旬接力綻放，今年第一季並計劃將一對「黑天鵝」放養在后里環保公園的生態池，為后里環保公園增添更多看點。

建設局長陳大田表示，后里環保公園結合自然景觀與環保理念，透過季節性花卉營造，不僅提供市民優質的休憩與賞花空間，也展現台中持續推動綠色城市與永續環境的成果。這次花海規劃採分階段登場，除黃波斯花海外，約5,000平方公尺的向日葵花海預計於2月中旬接力綻放，歡迎民眾春節前來踏青、野餐。

請繼續往下閱讀...

此外， 今年第一季環保園區將迎來一對備受期待的「神秘嬌客—黑天鵝」，相關亮相時程及活動內容，市府將於日後公布，勢必成為后里環保公園的新焦點，為旅遊體驗再添驚喜。

后里環保公園位於后里區堤防路北側，總面積約17公頃，園內設有林蔭步道、廣闊草坡、寵物專區、無障礙設施，以及「孩籽世界共融遊戲場」，兼具休憩、教育與親子共遊功能。市府也提醒，賞花期間請民眾共同維護園區環境整潔，切勿踩踏花區或攀折植栽，讓美麗花景得以延續，誠摯邀請大家走訪后里環保公園，欣賞黃波斯與向日葵交織的季節花海，留下屬於城市的美好回憶。

后里環保公園黃波斯菊綻放。（中市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法