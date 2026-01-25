把握今明回暖好天氣 本週兩波東北季風影響北台偏濕涼

今明各地轉晴朗穩定，各地回溫，早晚因輻射冷卻而偏冷，日夜溫差大。（資料照）

今（25日）晨本島平地的最低溫出現在新竹關西鎮9.7度，其他各地區平地的最低氣溫約在12至14度，今明（26日）轉晴朗穩定，各地回溫，早晚因輻射冷卻而偏冷，日夜溫差大；週二（27日）上午東北季風逐漸南下，北、東變天轉濕涼。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今明各地晴朗穩定；今明白天北部舒適、中南部微熱，各地早晚因「輻射冷卻」而偏冷，日夜溫差大。今日各地區氣溫如下：北部14至25度、中部12至28度、南部13至29度、東部13至26度。

模式模擬顯示10天內無寒冷天氣，週二上午東北季風逐漸南下，氣溫漸降，北、東雲量漸增、降雨機率逐漸提高；週三（28日）北部雨後多雲、中南部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨，北台偏涼微冷；週四、五（29、30日）西半部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨，氣溫回升。

預估這波東北季風台北測站降至15度、本島平地最低約降至12度，雖未達冷氣團強度，但氣溫多變，仍應注意。

週六（31日）另一波東北季風南下，北、東雲量漸增、晚轉雨；下週日、一（2月1、2日）東北季風影響，迎風面易降雨，北台偏涼微冷。下週二（3日）東北季風減弱，天氣好轉、氣溫升。

