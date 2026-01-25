為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    拚連假觀光！雲林「天鵝宴」登場 10道全鵝創意料理搶攻味蕾

    2026/01/25 09:05 記者李文德／雲林報導
    雲林縣觀光協會攜手在地鵝肉產業業者，將在2月28日舉辦「天鵝宴」活動，即日起開放訂桌，透過創意全鵝料理，展現雲林鵝肉產業實力。（記者李文德攝）

    雲林縣觀光協會攜手在地鵝肉產業業者，將在2月28日舉辦「天鵝宴」活動，即日起開放訂桌，透過創意全鵝料理，展現雲林鵝肉產業實力。（記者李文德攝）

    為搶攻春節後228連假觀光人潮，雲林縣觀光協會攜手在地鵝肉產業業者，將在2月28日舉辦「天鵝宴」活動，即日起開放訂桌，透過創意全鵝料理，展現雲林鵝肉產業實力，打造結合美食與觀光的特色饗宴。

    縣府農業處指出，雲林縣鵝肉產業占全國產量四成，雛鵝更達九成，是國內重要生產地，是名副其實的養鵝大縣。產地鵝肉價格每公斤約180元起，價格穩定，現在鵝肉肥美、肉質Q彈，正是民眾品嘗鵝肉最佳時機，歡迎民眾多多採買鵝肉，為農曆春節備下最美味的禽產品。

    另為搶攻228連假人潮，雲林縣觀光協會攜手在地鵝肉產業業者，推出10道料理，2月28日晚間在古坑綠色隧道鵝童驛站推出「雲林天鵝宴」活動。

    此次天鵝宴協會結合益禾豐農業科技（盛豐興農業關係企業）、鵝太宗恆昌鵝肉及鵝媽媽關係企業等在地業者共同籌畫。

    觀光協會理事長陳宏杰指出，天鵝宴包含鵝精生菜沙拉、蜜汁手扒鵝、藥膳鵝肉火鍋等，市價約8000元，活動優惠價5000元一桌盼透過觀光活動帶動產業升級，讓鵝肉不再只是傳統料理，而是雲林重要的觀光亮點。

    雲林縣觀光協會攜手在地鵝肉產業業者，將在2月28日舉辦「天鵝宴」活動，即日起開放訂桌，透過創意全鵝料理，展現雲林鵝肉產業實力。（記者李文德攝）

    雲林縣觀光協會攜手在地鵝肉產業業者，將在2月28日舉辦「天鵝宴」活動，即日起開放訂桌，透過創意全鵝料理，展現雲林鵝肉產業實力。（記者李文德攝）

