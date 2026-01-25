屏東縣春節送暖從原鄉出發 關懷2158戶低收家庭

春節送暖送給包給關懷低收家庭。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府「春節送暖．歲末關懷」活動自1月17日拉開序幕，縣府團隊結合民間善愛力量，已巡迴13個鄉鎮，發放約2158戶低收入戶家庭紅包壓歲錢及豐沛生活物資，讓弱勢家戶在春節前夕感受到社會溫暖與祝福。

春節送暖行動從瑪家鄉、泰武鄉等原鄉部落開始，延伸至最南端的恆春鎮及最北端的高樹鄉，不僅發放紅包與生活物資，也結合行動式社會福利服務，於各場次安排社工駐點，提供即時社福諮詢，協助家戶了解可申辦的福利資源。

縣府請屏東縣普賢行願關懷協會、屏東縣佛教會、聖鴻慈善會認助等數十個慈善團體認助原鄉，除發放物資外，並提供義診與推拿服務，照顧家戶健康，平地鄉鎮則請慈濟基金會、屏東縣慧光圓通普賢文教基金會等數十個單位，整合各界資源，準備各類民生物資，成為家戶日常生活的堅實後盾，送上紅包及民生物資，讓弱勢家戶感受滿滿祝福。

縣府也把握春節送暖活動與民眾面對面互動的機會，提前向家戶說明即將上路的便民社福措施，並同步宣導今年起推動的未滿1歲嬰幼兒營養補助，透過每月補助2000元營養金，減輕家庭育兒負擔，以及敬老卡補助至1000點，透過公私協力，讓愛與資源在年前送達每一戶需要關懷的家庭。

慈善團體春節送暖，提供紅包及物資給低收家庭。（屏東縣政府提供）

