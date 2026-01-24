嘉明湖手作步道十週年特展開幕 呈現公私協力修復成果

嘉明湖手作步道十週年特展開幕，呈現公私協力成果。（記者黃明堂翻攝）

由農業部林業及自然保育署台東分署主辦的「手作築砌、步履山林」嘉明湖國家步道手作步道十週年特展，今日在就藝會舉辦主場開幕。即日起至2月20日，呈現10年來這條通往嘉明湖的步道部分路段是如何透過公私協力修復，更首度彙整歷年來累積的成果與介紹參與的工作夥伴。

嘉明湖國家步道位處海拔3000公尺左右的高山環境，長年承受嚴峻氣候變化與使用頻度增加的壓力。台東分署自2016年起，與台灣千里步道協會共同合作導入以人力為主、順應地形、就地取材的手作步道工法，取代傳統工程，並同步結合山屋床位總量管制、登山教育宣導與長期研究監測，形塑符合嘉明湖國家步道的治理模式。

台東分署分署長吳昌祐表示，從嘉明湖手作步道10年所累積的經驗中，不僅強化步道修復後的安全與穩定性，更重要的是，建立起公私協力的治理典範。除感謝這十年來參與的志工夥伴外，更仰賴台灣千里步道協會提供專業技術與制度經驗、國立屏東科技大學王志強教授團隊投入長期監測研究，以及米亞桑戶外中心與在地部落夥伴承擔高山現場執行與協作工作。

本次主場透過影像紀錄、插畫創作、步道工法實體展示、研究成果說明與互動式裝置，呈現嘉明湖國家步道推動手作步道十年來的實踐歷程。展覽著重說明手作步道如何在降低棲地干擾、維持生態系統連續性的前提下，成為支持生物多樣性與國土綠網的重要實踐案例。

今日開幕活動現場氣氛熱烈，多位當年參與的志工也受邀出席，共同回顧這段艱辛卻美好的歷程。

