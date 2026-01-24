國三物理考題疑洩題 台中某私中擬開學首日重考引不滿

有民眾在threads發文，國三物理期末考題與特定班級使用的考前練習卷內容相似。（翻攝自threads）

台中市烏日區一家私立中學近日爆發期末考疑似洩題爭議，校方查證發現，國三物理科期末考試題，與命題老師任教班級的考前複習練習卷內容高度雷同，決議在寒假結束後、開學首日安排重考，引發學生與家長不滿。校方回應，維護考試公平性與學生權益，決議重新命題重考。

有民眾在threads發文，1月20日有國三學生向校內師長反映，物理期末考題與特定班級使用的考前練習卷內容相似，指校內有老師在命題考卷時提前洩題給其他班級，因這次考試分數佔直升10%，極為重要，但校方重考時間安排在學力鑑定的前一天，作息都被打亂，認為該名老師故意洩題，影響考試公平，要求他公開道歉。

對此，校方聲明，23日上午接獲反映國三期末考試物理科相關試務訊息後，隨即召開緊急會議，確認部份期末考題與物理科命題老師提供任教學生的複習卷內容極為雷同，下午與各班導師、學科老師再度確認已影響評量公平性。

校方表示，為維護學生權益與考試公正，經審慎研議後，決議重新命題，並於2月23日上午辦理重考，學校對此次調整造成學生與家長的不安深表歉意，會虛心接受檢討，關於命題師此次試題試務相關疏失，將依行政規定、程序先調查相關事實後，再召開考核會議，研議處置方式。

教務處同步檢討本校定期考試命題與校題流程，未來將強化相關把關機制，確保評量結果的公平性與可信度，保障並維護全體學生的學習權益。

