    首頁 > 生活

    以穿山甲保育為核心意象 台南龍崎惡地小農共生市集

    2026/01/24 19:33 記者吳俊鋒／台南報導
    惡地穿越小農共生市集在龍崎牛埔清水寺熱鬧登場，吸引遊客造訪。（台南社大提供）

    惡地穿越小農共生市集在龍崎牛埔清水寺熱鬧登場，吸引遊客造訪。（台南社大提供）

    台南社大結合各單位舉辦惡地小農共生市集，今天在龍崎區牛埔里清水寺前登場，以保育「穿山甲」為核心意象，呈現泥岩的自然、人文與產業等特色。

    台南社大、南關社大協助活動進行，而在地龍興社區發展協會、台南市地質公園協會以及與西南泥岩惡地相關的惡地農夫工作室、馬頭山自然人文協會、左鎮公館社區發展協會等單位共同擺攤，結合特色農產、創意料理、文化工藝與生態教育，吸引遊客造訪。

    這場以「惡地『穿』越」為題的小農共生市集，今天下午牛埔里信仰中心清水寺前舉行，以手作竹炮揭開序幕，藉由復古的傳統形式熱鬧慶祝，龍崎區長陳新澈、議員鄭佳欣等都專程出席。

    陳新澈希望藉由市集吸引更多台南人能認識保育類動物穿山甲，品嘗優質的特色農特產。鄭佳欣也提到，活動讓大家能多關心在地的議題，以及未來發展，該區終於成立了救護站，造福鄉親，更感謝台南社大等單位的相助，提升龍崎的能見度。

    主辦單位就近取材，運用竹子搭設成市集攤位的構造，凸顯在地性，並以保育類的穿山甲為核心意象，結合在地小農市集、社區表演與歷史老照片，帶領民眾走進西南泥岩惡地的人文與生態現場；也透過穿山甲行動的身影，象徵土地的堅韌、物種的求生與社區之間的緊密連結。

    惡地穿越小農共生市集在龍崎牛埔清水寺熱鬧登場。（台南社大提供）

    惡地穿越小農共生市集在龍崎牛埔清水寺熱鬧登場。（台南社大提供）

    惡地穿越小農共生市集在龍崎牛埔清水寺熱鬧登場，區長陳新澈出席開幕。（台南社大提供）

    惡地穿越小農共生市集在龍崎牛埔清水寺熱鬧登場，區長陳新澈出席開幕。（台南社大提供）

