全球學生閱讀能力國家排名 台灣、南韓並列第4

台灣義務教育12年，識字率普遍。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽今日分享，「微知識：台灣學生閱讀能力全球第4名」。

沈榮欽今日於臉書轉發《視覺資本家》（Visual Capitalist）「最擅長閱讀的國家排名」圖表，同時發文提及，經濟合作暨發展組織（OECD）每3年都會評估各國15歲學生將閱讀技能應用於現實情況的能力，也就是國際學生評估計畫（PISA）。

PISA評估學生在其母語或是該國主要教學語言的閱讀能力（在台灣就是中文），並著重於其對書面文本的理解、解讀和評價能力。溫迪蒂（Bruno Venditti）根據最近的 2022年結果，由《視覺資本家》（Visual Capitalist）製表 。

圖表可見，各國閱讀能力如下表所示，新加坡是第1名，其次是日本、愛爾蘭、台灣與南韓。其實除了新加坡以543分遙遙領先之外，第2至5名的分數相差無幾，日本和愛爾蘭是516分、台灣與南韓是515分。第6名是愛沙尼亞511分、第7名澳門510分、第8名加拿大507分、第9名美國504分、第10名紐西蘭501分。

《視覺資本家》指出，新加坡以平均閱讀分數543分位居全球榜首，大幅領先其他國家。這個城市國家的教育體系著重於結構化識字教學、教師素質培養，以及對學習困難學生的早期介入。該國在數學表現方面同樣領先全球。

整體來看，亞洲教育體系在全球閱讀表現中佔據主導地位，尤其是東亞國家表現優異，再來是北歐國家也表現良好。OECD的平均分數為476分，表現低於OECD平均的有法國、西班牙和以色列等國，不過差距並不大。

許多國外網友也在《視覺資本家》（Visual Capitalist）PO文下方留言，「我以為第一名會是冰島」、「哇，太令人意外」、「我知道這些是青少年的統計數據......但超過54％的美國成年人閱讀能力低於六年級水平。由於社群媒體和手機的影響，當今的閱讀習慣與能力都遠低於20年前，實在難以置信」。

