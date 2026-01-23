為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    大學特殊選才陸續放榜 新北259生報名156人錄取

    2026/01/23 11:28 記者黃子暘／新北報導
    原就讀樹林高中數理科技實驗班的學生楊竣晴（左）錄取國立台灣大學機械工程學系等。（新北市教育局提供）

    115學年度大學特殊選才陸續放榜，新北市教育局長張明文表示，新北市學子共259人報名特殊選才，已有156人獲錄取，錄取率近6成，其中多位學生憑藉資訊科技專長及國際競賽優異表現脫穎而出，包括原就讀樹林高中數理科技實驗班的學生楊竣晴錄取國立台灣大學機械工程學系等、石碇高中學生陳欣妤錄取國立暨南國際大學、國立台灣海洋大學等5校。

    教育局指出，楊竣晴畢業於鶯歌國中，原就讀樹林高中數理科技實驗班，為更專注電機與機械領域學習，他高中階段主動申請轉入非學校型態實驗教育，並在FRC機器人競賽表現卓越，榮獲全國僅9人獲得的個人最高榮譽「院長獎」，並錄取台大機械工程學系等多校。

    教育局介紹，陳欣妤國中畢業選擇留在新北在地就學，並善用校內住宿與工讀資源，在家庭遭逢變故與經濟壓力下仍勤奮向學，就學期間擔任FRC機器人競賽程式組長，並於能源與資安相關競賽中屢獲肯定。

    教育局表示，樹林高中數理科技實驗班學生江定祐曾兩度帶領團隊晉級FRC休士頓世界錦標賽，錄取國立宜蘭大學、國立聯合大學及中原大學；學生郭庭瑋則錄取國立中央大學電機工程學系。

    教育局補充，市府自2022年起推動「在地就學大聯盟計畫」，系統性串聯大學資源，並透過與多所大學簽署合作備忘錄，建置「校校有數位化教學專區」，提供學生多元修課與探索機會，擴展學習深度與廣度。

