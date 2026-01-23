川普第二任期擴大對台軍事合作額度！關鍵差異一次看

川普第二任期（截至2026/01/23）與拜登政府的台灣軍事安全合作額度比較。（記者方瑋立製表）

美國聯邦眾議院於當地時間22日通過「2026財年綜合撥款法案」，其中包含備受矚目的10億美元（約新台幣324億元）「台灣安全合作倡議」（TSCI）資金，以及1.5億美元的庫存回補款項。儘管川普政府上任後一度凍結部分「總統撥款權」（PDA）無償軍援，但數據顯示，川普第二任期僅上任1年，批准的對台軍售總額已突破114億美元，直接超越拜登政府4年任期總和，顯示美方在要求台灣展現自我防衛決心的同時，對台安全承諾的品質及數量不減反增。

眾議院以341票對88票通過該法案，確認撥款10億美元用於TSCI。與拜登時期主要依賴「總統撥款權」（PDA）直接從美軍庫存調撥舊裝備不同，TSCI資金運用範圍更廣，涵蓋新購裝備、軍事教育與訓練。軍事專家分析，雖然川普政府在2025年夏季凍結了約4億美元的PDA案，但如今通過的10億美元TSCI資金，規模不僅是該筆凍結款項的2.5倍，更遠高於拜登任內實際執行約3.45億美元的PDA總額。

請繼續往下閱讀...

回顧川普第二任期首年（2025年1月至今），對台軍售（FMS）展現了「量大、質精」的特點。據統計，川普政府在2025年底批准包括82套HIMARS系統、420枚ATACMS長程飛彈及60輛M109A7自走砲在內的軍售案，單月總額達111億美元，加上先前的後勤案，首年累積約114.3億美元。相比之下，拜登政府4年任期內採「小額、多次」模式，累計總額約84至87億美元 。

專家今受訪認為，這反映了川普「交易式」但務實的國防觀點，維繫共同利益的「條件」反而比單純靠「價值」共鳴更可靠。意即美方不再單方面無償贈送舊庫存，而是透過正常軍售管道（FMS）提供台灣夢寐以求且符合實需的長程打擊與儎台武器，並透過TSCI這類具備法源依據的專款，實質協助台灣進行部隊訓練與現代化。此外，軍方人士也指出，法案中編列的1.5億美元「回補款」，旨在確保美方未來撥交物資皆為「現役新貨」，洗刷過去軍援裝備遭外界質疑發霉、過期的惡名。

川普政府雖強調「使用者付費」與台灣須負擔防衛責任，但從批准攻擊性武器解禁到TSCI鉅額撥款，在在顯示美台軍事合作已進入「深水區」，美國跨黨派對台支持力道仍然堅強，且在「人助自助」的原則下，台美安全合作實質規模創下新高。該撥款法案預計下週送交參議院表決，需在1月30日前通過。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法