一期稻作農耕機具污染路面惹民怨 屏縣3週來已有12件陳情案

農耕機具污染路面。（屏東縣政府提供）

屏東縣為典型農業縣，目前正值第一期稻作翻耕時節，部分農耕機具使用後未妥善清洗就上路，導致道路揚塵、污泥，引發民怨，今年以來，環保局已經接獲12起陳情案，並已派員於熱區勤查，呼籲農民及代耕業者，切勿以身試法。

屏東縣府環保局表示，農耕機具使用後若未妥善清洗就上路，不僅污染道路產生揚塵，還可能危及用路人行車安全，增加機車騎士摔車受傷等事故發生風險，近年來環保局已多次邀集各地公所、村里長、農民及代耕業者宣導農耕機具應清洗再上路，並實地示範清洗作業，請農民及代耕業者在追求利益時也應擔負起環境責任。

環保局觀察，在強力宣導下，仍不乏圖一時方便心存僥倖者，在結束田間翻耕作業後，未經妥善清洗即將農耕機具駛進道路，以春耕季節較為嚴重，縱使後續再刮除路面泥塊，也屬違規行為發生後的矯正措施，今年截至1月21日已有12件民眾陳情案件。

環保局強調，農耕機具夾帶泥塊污染路面的行為違反廢棄物清理法規定，一經查獲將處行為人、土地所有人、使用人或管理人最高新臺幣6000元罰鍰。違法行為人倘不配合環保局稽查人員取締作業，稽查人員則將依行政罰法規定，通報警方行使必要強制作為。另外，農耕機具須懸掛車牌才能駛入一般道路，且須遵守道路交通規則，違者得依道路交通管理處罰條例處3600元以上3萬6000元以下罰鍰。

農機夾帶泥塊污染路面再塗土是錯誤方式。（屏東縣政府提供）

屏縣環保局說明，農耕機具車牌須依規定懸掛非置於駕駛艙內。（屏東縣政府提供）

